Atención a las redes

Desde ayer se comenta con insistencia una publicación del amigo Antonio Puesán acerca del movimiento de los equipos beisbol RD en las redes. Inclusive, el presidente del Licey, Miguel Angel Fernández, me remitió el cuadro de Facebook en el cual Licey aparece como rey, con más de 700 mil amigos, de acuerdo a una cuenta particular que lleva Puesán. Después de los Tigres aparecen Aguilas, Escogido, Toros, Gigantes y Estrellas. Lo llamativo del caso es que tanto en twitter en Facebook el Licey domina las estadísticas al doble y al triple del total de los equipos de la liga.

¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, si tomamos en cuenta que las instituciones que manejan el espectáculo deportivo deben aprovechar las redes para establecer una real relación con sus seguidores y convertirlos en amigos cercanos. En el formato tradicional, una persona es fanática de determinado club y se aferra a ese fanatismo con mucho amor, llegando a extremos que usted no se imagina. No solo posee los distintivos de su equipo (camiseta, gorras, llaveros,libros, placa para su carro, et). También se traspasa a su vida personal, y hacen uso de las llamadas “cuerdas” en su centro de estudios, su centro de trabajo, en el play, en el hogar. Una victoria se traduce en un día alegre, una derrota provoca tristeza.

Aqui hay hogares en que hay división de simpatías muy profundas pues unos son amarillos, otros azules o rojos, por citar tres ejemplos. Las discusiones y los pleitos se suben de tono.

Tanto Licey como Aguilas, que están bien altos, deben fortalecer y ampliar esa relación en todas las vertientes sociales, y los demás darse prisa porque, según Puesán, están muy lejos de los líderes.

FAVORITO: Dice un cable de prensa que República Dominicana está entre los favoritos para el clásico mundial de beisbol de marzo próximo, lo cual es lógico por variadas razones. Está el hecho de la gran cantidad de jugadores de grandes ligas que tiene el país, lo que hace posible que cualquier escuadra de 28 peloteros tenga suficiente calidad para competir de tú a tú con los mejores. Y RD, además, viene de ganar en forma invicta el anterior clásico del 2013, lo cual le pone una adrenalina especial.

Tan solo eche un vistazo a algunos talentosos dominicanos que cito a continuación por posiciones:

Catchers:Gary Sánchez y Wellington Castillo.

Infielders: Hanley Ramírez,Carlos Santana, Robinson Canó, Jean Segura, Jonathan Villar, José Reyes, Ketel Marte, Erick Aybar, Maikel Franco, José Ramírez, Manny Machado, Adrian Beltré.

Jardineros: Starling Marte, Gregory Polanco, Nelson Cruz, Miguel Sanó , José Bautista, Marcel Ozuna, Carlos Gómez (entre otros).

Pitchers abridores: Johnny Cueto, Edinson Vólquez, Ubaldo Jiménez,Bartolo Colón, Francisco Liriano, Ivan Nova,Carlos Martínez, Luis Severino, Michael Pineda, y los relevistas Dellin Betances, Fernando Rodney, Jeurys Familia, Santiago Casilla, Joaquin Benoit.

¿Alguien pudiera tener un talento similar? Solo Estados Unidos, por decir un país..

DE INTERÉS: Algunos “jóvenes” de ESPN andan por Santo Domingo y el domingo tienen un programa especial en Plaza de España, sector zona colonial. De hecho,Enrique Rojas y Ernesto Jerez estaban en el Quisqueya anoche viendo el partido de Aguilas y Licey..Este viernes, a las 4 en Claro, tienen una presentación de lo que harán el domingo..Bienvenidos sean... Se anuncia que Miguel Tejada jugará este fin de semana, especialmente el sábado en el doble choque vs. los Gigantes... Esta columna hizo el anuncio adelantado de ello hace par de días , pero las Aguilas tenian que esperar la pausa de hoy para movilizar el roster...El primer juego del sábado será a las 4 de la tarde, debió haber sido a las 3, pero ojalá que no se extienda para que no salgan del estadio a la 1 de la madrugada...Danny Richar entró en roster en lugar del lesionado Ricardo Nanita... En Grandes Ligas, el lanzador Santiago Casilla habría llegado a un pacto de dos años con su antiguo club Atléticos de Oakland. El fue firmado originalmente por Oakland en 2000 y con ellos debutó en 2004..Para esos tiempos su nombre era Jairo García, y luego tuvo que arreglar papeles y cambiar al verdadero...Se informa, de otro lado, que el jardinero Juan Carlos Pérez firmó pacto de liga menor con los Tigres de Detroit y va de invitado a los entrenamientos...El “mercado negro” guisó bien anoche en el Quisqueya: palcos A a 5 mil pesos, palcos doble A 2000 y preferencias a 1000...El “mercado negro” siempre tiene más boletas que la oficina central de los equipos...¿No?