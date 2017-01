“Tenemos los diamantes, pero faltan manos para pulir”

Yoel Adames F.

yoel.adames@listindiario.com

Santo Domingo

Posiblemente Félix Sánchez esté escupiendo hacia arriba. “Estoy aquí para hacer un cambio radical porque lo que estoy viendo es que hay muchos entrenadores con falta de conocimientos y un plan, porque esto no es a lo loco...el talento está, pero no hay quien le de confianza y lo pula”.

Con sus méritos de doble oro olímpico y dos campeonatos mundiales entre decenas de logros por todo el mundo, el rey de las vallas asegura que “esto no se trata dizque vamos a correr y así de fácil salen los resultados, porque si fuera así ya hubiésemos tenido varios campeones, pero no, eso no está sucediendo aquí y con tanto talento hay que saber cómo prepararlos, manejarlos y cómo desarrollar el atletismo nacional e internacional”.

El enigma del deporte dominicano arremetió contra la cultura de “saberlo todo de espalda al mundo”, porque en su carrera nunca vio entrenadores locales en los grandes escenarios.

“Ahí es que se aprende, uno ve de cómo anda Europa, que hace diferente a todos Asia, los países de África que son los invencibles en fondo o la larga distancia; yo no vi nunca a un entrenador dominicano, entonces ¿Que es lo que aprenden, eso mismo enseñan?.

Un campeón de aquí

El campeón y recordista de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, reveló que su gran meta en el mundo del deporte es demostrarle a los dominicanos y al mundo que se puede hacer un campeón del mundo o un medallista olímpico “¡aquí, en la pista de aquí, con un nacido y criado aquí, en la República Dominicana!.”

“Mi deseo de hacer un campeón aquí mismo es, en Dominicana, porque yo se que es posible, yo que tengo sangre dominicana, pero hice mi carrera allá en los Estados Unidos con un entrenador inglés.

“El mismo Luguelín es dominicano, pero está hecho en Puerto Rico, con los recursos, las pistas y las demás cosas de Puerto Rico.

“Mi deseo es demostrar que un dominicano puede, pero yo quiero que ellos sepan que lo pueden hacer aquí mismo en nuestro país, y tenemos el clima, vamos a tener la pista, la pista se estará preparada ya, espero que se termine en marzo.

“Lo vamos a lograr para que el mundo sepa que aquí se puede”, exclamó.

Comparó que nadie puede decir que Jamaica, Cuba, Isla Caimán, Trinidad, Islas Vírgenes, Bahamas, y todo el Caribe pueden hacer campeones y Dominicana no.

“Por eso estoy aquí, quiero que me apoyen y que cambien la cultura, porque la cultura de aquí es aportar después que el atleta está hecho, yo veo el futuro y yo espero que me apoyen ahora, le encantan acercarse a los campeones después.

UN PROYECTO DE ORO INICIA A MANO ‘PELÁ’

Estoy aquí porque no quiero que esto muera, si nos vamos a otro lado es posible que en 5 o 10 años aquí no quede nada de este estadio, de estos jóvenes llenos de talento, pero sin rumbo.Luego de asistir a un Campamento de Atletismo “no pudo dormir” al ver las precariedades venciendo al talento, y se comprometió a trabajar con un grupo de unos 20 jóvenes que se ha convertido en su religión, al punto que está cargando los gastos de su propio bolsillo esperando la ayuda oficial o del sector privado.