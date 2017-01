De lo que se están perdiendo

Alex Rodríguez

“De lo que te estás perdiendo Vicente”.

Esa fue una de las frases que utilizaba el singular narrador de baloncesto Frank Kranwinkel (uno de los más atléticos baloncestistas dominicanos de todos los tiempos) cuando le tocaba describir alguna acción resaltable durante la época de oro del baloncesto superior distrital.

Algo parecido puede decirse de aquellos que para defender ciertas posiciones se escudan en el dicho de que “todo pasado fue mejor” y que se quedaron “pegados en el tiempo” con el baloncesto de la NBA de los 80 y 90.

Lamentablemente se están perdiendo de disfrutar de una singular constelación de estrellas que con sus hazañas, habilidades y destrezas nos están haciendo testigos de un tiempo muy especial en la mejor liga del mundo.

De todo...

Comience con Russell Westbrook, un armador que promedia 30 puntos, 10 rebotes y un triple doble. Algo de lo que hacía Oscar Robertson en la década de 1960.

Que tal le parece Anthony Davis, un 6-11 que anota de media y hasta larga distancia, domina los tableros y es un demonio defensivo en el aro.

Piense en James Harden con su extraordinaria capacidad de producir ofensiva por sí solo penetrando hacia el canasto, con un triple o con una asistencia.

Observe a Isaiah Thomas, un diminuto armador de 5-9 de estatura, pero un ciclón ofensivo que llega hasta el aro, anota de distancia o reparte el balón.

Y que el “veterano” LeBron James ya uno de los mejores cinco jugadores de todos los tiempos con un físico de delantero de poder que pasa como un armador y defiende como un centro.

... Como en botica

Cual es su opinión de Kevin Durant, un cuatro veces líder anotador de casi 7 pies de altura que “la mete de donde sea” y para colmo ahora es excelente bloqueador de lances.

Y donde queda Stephen Curry con su única combinación de manejo del balón, lance de extra-larga distancia y “malabáricas” entradas al canasto.

Ver ejecutar en ambos lados de la cancha a Kawhi Leonard es toda una escuela de baloncesto como su equipo. Brazos largos y rapidez en la defensa con cerca de 25 tantos por partido.

Y el sin par Giannis Antetokounmpo con un talento tan largo como sus extremidades que lidera a los Bucks en anotación, rebotes, asistencias, robos y bloqueos y ha mejorado sus promedios en esos rubros en cada temporada. Con 6-11 hace las veces de armador.

Los más jóvenes

Deténgase a observar a Karl-Anthony Towns. Un jugador de siete pies que domina de espaldas y de frente al aro con gran toque en sus lances que maneja el balón, corre la cancha y puede pasar cuando es doblado. Un paquete completo.

Mire con detenimiento a Kristaps Porzingis. Un talento de 7-3 con un gran porcentaje en sus lances de tres puntos que driblea como un guard y promedia un par de tapones por partido.

Y fijese bien en Joel Embiid con sus siete pies puede encestar el triple, penetrar hacia el canasto para terminar con un donqueo y postearse para buscar la ofensiva de espaldas al aro.

Y cada noche, en cada partido de la liga se puede esperar una gran actuación de alguno de ellos u otros como John Wall, Chris Paul, Draymond Green, Hassan Whiteside, Andre Drummond, Klay Thompson, Kevin Love, Kyrie Irvirng, Gordon Hayward, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, C.J. McCollum, Paul George, Kemba Walker, Damian Lillard, Nicolas Batum, DeMarcus Cousins, etc., etc., etc.