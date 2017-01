Moisés Alou dice David Ortiz no ha mostrado interés en jugar en Clásico Mundial

Si David Ortiz tiene intención de regresar al béisbol, sucederá después del Clásico Mundial de Béisbol.

El dominicano, que anunció su retiro la pasada temporada después de una ilustre carrera de 20 años, "no ha expresado interés" en jugar para la República Dominicana en esa justa mundialista, le dijo el gerente general de conjunto criollo Moisés Alou a Jon Morosi de FOX Sports, según publicó en su cuenta de twitter.

El pasado martes, captó la atención de la Nación de los Medias Rojas con un misterioso tweet para el Boston Globe sin motivo aparente.

Con esto en mente, los rumores sobre el regreso potencial de Ortiz no han disminuido realmente desde su retiro, especialmente teniendo en cuenta que los Medias Rojas de Boston esperan que compitan por un título de la Serie Mundial en 2017.

En su última campaña de Grandes Ligas, Ortiz presentó números legendarios, sobre todo teniendo en cuenta sus 40 años.

Bateó para .315 con 38 jonrones y remolcó 127 carreras, pegando 48 dobles (su mayor cantidad) en 151 juegos.

