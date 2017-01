Aneury Tavarez supera otra prueba

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

Otra prueba superada para Aneury Tavarez, tanto en el verano como el invierno, cuyos registros ofensivos fueron gratificados con tal magnitud que fue seleccionado por los Orioles de Baltimore en el sistema de Regla V.

Un verano donde bateó .335 a nivel doble A y perdió el cetro a manos de Phillips Evans por milésimas de puntos en la ultima fecha de la campaña en la Liga del Este, unido a un average de .283 este invierno con las Estrellas en un circuito de tanto pitcheo que tuvo a cinco franquicias con efectividad por debajo de 3.00, llevó a Tavarez a registrar su más sobresaliente desempeño en sus siete años como pelotero profesional.

Tavarez, uno de apenas siete jugadores que se despidieron con promedio superior a los .280 tuvo un año tan resaltante que llevó a los Gigantes del Cibao a escogerlo como la primera selección en el sorteo de jugadores nativos para el Round Robin pertenecientes a los descalificados conjuntos, Estrellas y Toros.

En el 2015, en cuyo torneo las Estrellas culminaron a la vanguardia de la Serie Regular con foja de 29-21 fue hasta prestado por cerca de un mes al equipo de República Dominicana que participó en el reciente evento Premier 12, un año después no hubo forma de mantenerlo apartado del puesto de abridor del equipo oriental durante la mayor parte de la trayectoria, quedando eliminado del todos contra todos en la última fecha del calendario regular.

“Aproveché a la perfección las oportunidades de juego que me brindaron los dirigentes de las Estrellas y esto unido al esfuerzo que he realizado para desarrollarme me hicieron disfrutar de una gran campaña este año en la pelota dominicana”, señala Tavarez, hasta el año pasado un miembro de los Medias Rojas de Boston y quien ahora probará suerte con los Orioles equipo que lo escogió en Regla V, hecho que indica que si no lo dejarían todo el año a nivel de Grandes Ligas tendrían que enviarlo de regreso a su organización.