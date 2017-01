Héctor J. Cruz

¿A qué se debe la insistencia de Manny Ramírez de continuar jugando béisbol a los 44 años y ya en el retiro? Hace 5 años de su última actuación en Grandes Ligas (2011), oportunidad en la que solo tomó 17 turnos pues fue suspendido por asunto de dopaje por MLB .cuando se cumplió dicha sanción jamás regresó, y así corrieron las cosas. Después de eso, Manny jugó pelota invernal con las Águilas y le fue bien, pero tampoco regresó en los años siguientes, a pesar de que “amenazó con hacerlo” un par de veces. Ahora anuncia que va a una liga independiente de Japón (no a la liga fuerte, que se entienda bien).

El lector Amable Santana pregunta por qué Manny insiste en seguir jugando, por qué no deja eso y se dedica por entero a las tareas que le imponen “su nuevo amor”, Jesucristo.

En todo esto hay una cosa cierta: Manny tiene su formación y su temperamento de “loco”, siempre ha sido un muchacho indescifrable, pero en el fondo es un tipo sano. Lo que ocurre con él le pasa a muchos atletas de alto rendimiento: no se preparan para el retiro y luego, cuando abandonan el terreno de juego, no encuentran qué hacer con su tiempo ni con su vida. No le sucede a todos, solo a algunos, pues hay muchos dominicanos y estadounidenses que llevan bien sus vidas y ni siquiera de fanáticos van a un play (Vladimir, Jeter, Maddux).

El hombre de los 555 jonrones no sabe qué hacer con su tiempo y piensa que seguir jugando pelota no es mala idea. Julio Franco jugó hasta casi 50 años, pero siempre tuvo un norte claro pues nunca dejó de jugar.

TENDENCIA: No tengo constancia de cómo ha evolucionado el conteo de votos para Cooperstown en los últimos años, en particular con aquellos votantes que lo hacen público en sus distintos medios. Por ejemplo, se conoce el hecho de que en elecciones presidenciales de los países cuando dan un 10% del total de votos se toma eso como una referencia para lo que sucederá en lo adelante, y por lo general se dice que la tendencia casi nunca varía. En este caso de Cooperstown, a esta fecha el Sr. Ryan Thibodaux ha colectado 190 boletas para un 43%, que es casi la mitad.

En ese conteo, Tim Raines aparece ahora primero con 91.6%, Jeff Bagwell tiene 91.1%, Ivan Rodríguez 80.5 y Vladimir Guerrero 74.2%, con Trevor Hoffman en 73.2%.

Y lllega la pregunta clave: en años anteriores, ¿se ha mantenido el factor tendencia o todo varía al final? (Si alguien tiene la respuesta, por favor...).

Mientras tanto, Manny Ramírez, que está en las boletas por vez primera, tiene un escaso 25% y Sammy Sosa ronda el 10.5%.

MANAGER ROJO: He creído y creo que no importa que Luis Rojas sea hermano del gerente general del Escogido, Moisés Alou, de igual manera el fanático siempre estará pidiendo su cabeza siempre y cuando el resultado del momento sea adverso. Así lo hacían el torneo pasado, y al final Rojas fue aclamado porque el equipo se repuso y fue campeón. Ahora se presenta otro campeonato difícil, y las cosas no salen bien. Pero no importa en Lidom los fanáticos buscan por igual una víctima del récord negativo y lo más cercano es el manager. En el equipo de los Toros este año llegaron al extremo de que se llevaron dos cabezas, el gerente y el manager.

Luis tiene la juventud, la experiencia y la capacidad para seguir dirigiendo al Escogido por un buen tiempo. No importa la campaña en su contra ni los carteles indecentes que lleven al play fanáticos enfurecidos.Así es la pelota dominicana, ingrata, traicionera e irrespetuosa. Solo te invitan a la casa si eres ganador.

DE INTERÉS Por cierto, el colega Mario Emilio Guerrero informa que ha finalizado su relación de trabajo con los Toros, que no continuará en su puesto de director de comunicaciones... Mario es un dedicado a su trabajo y uno de los mejores en el ramo de beisbol... Dennis Phipps se metió en el beisbol venezolano porque no tenia contrato aquí. Allí fue el jugador del año actuando para los Caribes de Anzoátegui (.327 de promedio, 11 jonrones y 40 empujadas)...¿Volverá aquí el próximo invierno, es agente libre?.. La conducta incorrecta de fanáticos en los espectáculos públicos debe ser controlada siempre. Eso le toca a la Lidom y sus equipos pues nadie puede permitir las indecencias ni los irrespetos.. Esta noche Licey y Águilas en el Quisqueya a casa llena..¿Lo duda usted?!