¡Semana del LAAC!

FÉLIX OLIVO

Hola Fiebruses. Como cada enero, el golf amateur inicia con el pie derecho y, tal como pasó en los dos eventos anteriores (Argentina y nuestro patio), la segunda semana del año pertenece al Latin America Amateur Championship (LAAC), evento en el que los mejores jugadores amateurs de toda América Latina compiten por el logro personal y la supremacía de sus respectivos países. En esta oportunidad el Panamá Golf Club se viste de gloria al albergar sobre sus fairways, no solo lo mas sobresaliente del golf latino, sino también poder contar con la presencia de los principales dignatarios de los tres grandes estamentos del golf mundial: la Royal and Ancient (R&A), la United States Golf Association (USGA) y The Masters Tournament, organizadores del torneo.

En solo tres años el evento se ha ido consolidando, no solo por el hecho de que quienes lo organizan se involucran en cuerpo y alma, sino también porque cada país ha entendido el fin ulterior del mismo: poner en escena las grandes estrellas del futuro en un torneo con una cobertura única (ESPN lo transmite en vivo), y en el que además la prensa latinoamericana y del mundo rinde tributo al juego amateur, cosa que no es común en una industria donde el profesionalismo es el protagonista principal el resto del año.

A partir de mañana el LAAC corre sus cortinas, y sabemos que se coronará un campeón que desde ya cubrirá de gloria su carrera. Si no, pregúntenle a Matías Domínguez y a Paul Chaplet, ambos campeones de las ediciones anteriores…..

estoy seguro de que sus vidas cambiaron tras su paso por el LAAC.

Mantengan la bola en el Fairway!!