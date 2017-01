¡Panamá recibe el LAAC!

Han pasado dos años desde que en 2015 el campo de golf El Pilar, ubicado a unos 45 minutos del centro de Buenos Aires recibiera la primera edición del “Latin America Amateur Championship” (LAAC), en el cual se coronó campeón un Matías Domínguez que puso su nombre y el de Chile en la historia, al ser el primer ganador de un torneo que se perfila como uno de los grandes eventos del golf mundial amateur. Domínguez ganó en una cerrada lucha contra el argentino Alejandro Tosti, quien dejó ir de sus manos el torneo con una pobre ofensiva sobre el green.

Los llantos de Tosti en la rueda de prensa tras la conclusión del evento fueron fieles testigos de que se había caído en cuenta la gran oportunidad que tuvo en sus manos, pero que el destino apuntó hacia su vecino país, Chile. Allí, el día jueves 15 de enero fue dada al noticia de que República Dominicana, y el legendario Teeth of the Dog serían los huéspedes del torneo en 2016. La historia nos confirió un pedacito de ella, y Casa de Campo junto a los organizadores montaron un evento para recordar, en el que el costarricense Paul Chaplet desafió el diseño de Pete Dye y, sacando ventaja de un golpe sobre el venezolano Jorge García, se alzó con un triunfo para recordar. Cabe decir que ambas ediciones han sido ganadas por un golpe, y que en ambas Tosti ha estado en el Top 3 (tercero en el Dientes). De su lado, el campeón defensor se ubicó en el puesto 30 con +10.

¿Quienes participan?

Para participar sólo son elegibles los jugadores que figuran en el ranking mundial del golf y cada país puede inscribir hasta 8 jugadores. El evento alberga 108 jugadores, todas las invitaciones son ofrecidas directamente a las federaciones de los países participantes (29 en total), y es responsabilidad total de cada federación verificar quienes son elegibles según el Ranking Mundial al 5 de octubre de 2016. Para ser elegible, un jugador debe tener estatus amateur bajo las reglas de la USGA y la R&A, ser ciudadano del país que representa, y aparecer en el listado oficial del WAGR™ (World Amateur Golf Ranking).

Los nuestros

Representándonos estará Juan José Guerra, único criollo que ha participado en las tres ediciones y quien aparece en el puesto 1,201 del ranking.

Su “wingman” será el novel jugador Enrique José Valverde, quien ha venido repuntando y que tuvo un sólido 2016 colocándose en el puesto 2,848 del ranking. Ambos persiguen el sueño de convertirse en héroes del país y de la región.

Los premios

Sin dudas los premios que otorga el torneo son el sueño de cualquier amateur. El campeón se gana un spot en The Masters Tournament, un lugar en The Amateur Championship (R&A) y uno en el U.S. Amateur (USGA), así como cualquier evento amateur en el que pueda ser elegible y que sea organizado por la USGA. Además, junto al sub campeón también recibe una exención a “The Open Qualifying Series – Final Qualifying” en el que disputará una plaza en The Open Championship que se jugará en el Royal Birkdale, y una exención a la fase final de clasificación al U.S. Open, disputando un spot para el torneo que se llevará a cabo en Erin Hills.

Cobertura de TV

Primera y segunda ronda, jueves 12 y viernes 13, de 3 a 5 PM. Tercera y cuarta ronda, sábado 14 y domingo 15 de 1 a 3 PM. Todo va por ESPN, ESPN2 e ESPN News (EEUU), Le Sports (China), TSN (Canadá), SuperSport (Sudáfrica), Fox Sports Asia (Asia) y Eurosport (Europa). También lo pueden seguir y ver por el site oficial del evento, LAACgolf.com.