¡Qué Bandido!

Sin sustos, muy merecido el premio de “Pelea del Año” la sostenida por los mexicanos Francisco ‘Bandido’ Vargas y Orlando ‘Siri’ Salido en Carson, California, en junio pasado. “Desde que la vi, me enamoré de ella” como dice el viejo merengue dominicano, fue una batalla como solo dos mexicanos pueden darla y que me excuse el resto del mundo, pero ellos con su ADN y estilo sin reversa son impares y en su contra solo digo, que cuando dos mexicanos chocan de esa manera es como si realizaran diez peleas normales la misma noche. Se hacen mucho daño y se acortan sus carreras; el público, además de los aplausos mejores ofrendados, jamás les olvida y los mantiene en su memoria como punto de comparación.

Lo que ocurrió en California esa noche de sábado fue una guerra en la división superpluma por la faja del CMB en poder de El Bandido, el más joven de los dos, pero con un retador rey en varias ocasiones de los plumas y con la única derrota que ha cedido de profesional Vasyl Lomachenko, el gran veterano Siri Salido.

Le recomiendo, si no sufre de presión arterial, que vea en la Internet este combate, porque no hay forma de explicarlo, yo que nunca aspiro a los extremos, la catalogo como una de las últimas salvajadas del boxeo moderno.

DOS AóOS DE VARGAS: Lo interesante de este combate no es siquiera que el “Bandido del DF” haya retenido su corona ante Salido, sino la calidad de combate, de los cambios de mando que hubo, las veces que ambos estuvieron en las peores dificultades y regresaron a tomar la ofensiva, en conjunto lanzaron más de dos mil golpesÖ Insólito. Lo mas notorio para este joven peleador de la capital mexicana no fue el empate que le dejó la faja ensangrentada en las manos (115-113 Vargas, 114-114 y 114-114), sino que el CMB también le dio el mérito de “Pelea del Año” en 2015 a la batalla en que le arrancó la corona al asiático Takashi Miura, en noviembre de ese año con similar dramatismo.

MMA+BOXEO: Las Artes Marciales Mixtas es un deporte novedoso, que a juicio de mucho irá evolucionando y reglamentándose hasta convertirse en el mayor espectáculo del mundo. En los Estados Unidos, en menos de 10 años, ha logrado colocarse en la preferencia de la gente en la medida en que se ha reglamentado por las diferentes Comisiones Atléticas y reglas de los Estados.

Forbes, la reina de las publicaciones económicas del orbe, aseguró a final del pasado año que la estrella de la UFC, Conor McGregor, está ganando una suma extraordinaria de dólares por segundo, que solo se compara con los mejores corredores de la F-1. Jajaja. Ambos, por debajo solo del rey del dinero, Floyd Mayweather que en su año de retiro sumó 285 millones de dólares en 4 mil 320 segundos.

El boxeo mundial no está en su mejor momento, pero la MMA si. Increíble, las dos figuras de moda y dominio en la UFC, la mayor compañía de MMA del mundo, McGregor y Amanda Nunes, campeones welter y gallo están ofreciendo palizas a sus rivales gracias a su dominio del boxeo.

McGregor podría ser la única figura que obligue a Floyd Mayweather a regresar al ring por otra bolsa jamás pensada en el deporte, pero hay muchas dudas de que sea en una jaula, es posible que si llegan a un acuerdo sea dentro del ring, con las reglas de John Douglas, IX Marqués de Queensberry.

COSAS DE ORLANDO: El joven colega William Aish es quien me envía una pequeña alerta sobre una mención, en rol de Comisionado de Artes Marciales Mixtas, que aparece en una publicación en ACENTO que luego se hizo viral en las redes, claro, no faltó el morbo de muchos, también los mochileros aprovecharon para descargar parte de su carga de odio y otros también para mostrar su amistad con un lado u otro, pero pocos profundizaron el análisis juicioso y desafiante de Orlando Ramos, un viejo zorro del lente, pero que deja de ver el mundo cuadrado cuando escribe y si, le pone colores que muchas veces no conocemos o vemos muy poco en la pantalla.

Quiero aprovechar para saludar el trabajo de Aish, quien tiene par de años dejando ver su figura emerger en la crónica deportiva con mucha entereza y dedicación tanto en los medios electrónicos como escritos; Orlando, en cambio, un osado, atrevido, lleno de arrojo, anda buscando esos temas incendiarios que la falta de entusiasmo del periodismo de hoy ha dejado de lado; y todo lo que digo es porque somos amigos, no tan cercanos como deberíamos, pero solo Orlando emplaza al Ministro de Deportes para que haga una “fundición”, como de metales, ¡un derretimiento! de las comisiones de MMA y de Boxeo profesional porque entiende que una sola persona bien orientada puede hacerlo y así el Estado no tiene que duplicar acciones de entidades que hacen “lo mismo”, incluso, propone la creación de la Comisión de Combates, ¿quizás Deportes de Combates? No se si con la finalidad de seguir “pegando” otras disciplinas...

En su escrito, el inquieto hombre amante del boxeo, flagela de manera cruel y abierta algunas situaciones de estos deportes y expones sus razones, al igual que “fundes” otras entidades de acción social. Yo no debo opinar sobre esta propuesta porque no me mueve, aunque agradezco todo lo que dice Orlando no porque me favorezca, en cambio sería perjudicado con cualquier determinación al respeto, pero debo agradecerle, reitero, que dijo cosas que otros amigos con mayor dominio del tema, jamás se atreverían a decir como el lo hizo. Aquí se ha dicho tanto, se ha denunciado tantas cosas, se han desenmascarado tantas estafas y burlas al público y a las propias autoridades, que ya uno no sabe que ocurrirá finalmente. Claro, estoy tan seguro de que habrá un cambio drástico un día, que no me importa si lo veo o no, si soy parte o no; pero cuando el hombre está al borde del abismo, colgando hacia el precipicio ¡ahí, está obligado a cambiar o termina su historia!. Y asistimos a ese reto ineludible.