Mendy y Santana Martínez, voces identifican Águilas

Juan Saint Hilaire

Santiago

Tener la oportunidad de ser escuchado por varios millones de personas diseminadas en el orbe es un asunto serio, de envergadura y de no tomar a la ligera... por ello, los narradores de béisbol de las Águilas Cibaeñas, Mendy López y Santana Martínez, se saben privilegiados, pues en las transmisiones que participan ambos convergen en que cada una es como un brindis que ofrece la vida misma.

Para el legendario Mendy, considerado en el tiempo como uno de los mejores de toda latinoamérica, narrar la pelota con las Águilas es un “don” solamente dado por el ser supremo y por eso se mantiene en perpetuo agradecimiento.

“El narrar no es un privilegio que me han dado los directivos de las Águilas, tampoco me lo da mi capacidad o talento personal, eso es simplemente un “don de Dios... trabajar para un equipo como este, es un regalo de Dios”, reitera un airoso y convencido López.

Don Mendy comenzó a laborar con las Águilas en 1981, pero de inmediato no se sintió a gusto, pues le tocó narrar en televisión y prefería hacerlo en radio.

“Yo quería narrar en radio, pero ese puesto estaba ocupado por una súper estrella como era Lilín Díaz, por eso me fui en 1985, pues en esto nadie nunca me ha cancelado en más de 40 años como profesional”, cuenta Mendy, que luego trabajó con las Estrellas de Oriente por unas cuatro temporadas.

“En 1989 Ricardo -Tito- Hernández, entonces presidente de las Águilas, me buscó y me dijo que necesitaban de mi persona en este equipo amarillo y aquí estoy desde entonces y de manera ininterrumpida, hasta que Dios quiera”, afirma el también escritor y declamador.

El nativo de Pimentel, Duarte, explica no gustarle la televisión porque le encanta narrar lo que está ocurriendo en el terreno de juego y no le encuentra sabor a contar lo que se está viendo.

“Eso no se llamaría contar... ¿cómo le cuento a alguien lo que esta mirando en ese preciso momento? Me siento vacío y no es que eso lo sea, quien lo haga tiene mi respeto, pero yo no puedo. Por eso me gusta la radio, porque le estoy contando una historia a la gente que no está mirando”, explica.López, ganador seis veces del “Micrófono de Oro”, jugó béisbol a nivel amateur y narró por primera vez en esa misma categoria hace 45 años.

“Yo he tenido dos grandes pasiones en mi vida... el béisbol y la radio. Creo que soy locutor desde que nací y no me di cuenta temprano, pero mi carné es el número 404 del país obtenido en 1962”, dice el catalogado como genio de la precisión, elegancia y emotividad al transmitir la acción del juego de pelota.

“Primero fui locutor por muchos años en Radio HIBI en San Francisco de Macorís, y un día jugando con el equipo de béisbol amateur de esa emisora donde yo trabajaba, el narrador no llegó, yo subí a la cabina y me di cuenta que podía narrar... ahí comenzó todo, corría el 1972”, explica Mendy, a quien todos reconocen cuando dice: “Liiiiiiindo”, al referirse a un strike para ponchar cantando al bateador.

Historia de Santana

Santana llegó como narrador a las Águilas en la temporada 2004-05 en la cual ganaron su título 18, pero los inicios de este hombre de la palabra datan de muchos años atrás en su natal Pontón, provincia Duarte.

“El poder narrar para tanta gente hoy día tiene un significado enorme, pues cuando yo era apenas un adoslescente de 12 años, me trepaba en un árbol en mi campo de Pontón, tomaba un pedacito de madera en las manos, simulando un micrófono, y ahí hacía las veces de narrador, o sea que, desde esa época hasta acá, hay una gran diferencia”, expresa el creativo Santana.

Su destreza al describir jugadas la adquirió, según sus propias palabras, tras muchos años de estar escucharndo a grandes relatores en español.

“Yo narraba el juego del equipo regional de Pontón y lo hacía imitando a Lilín Díaz, Félix Acosta Núñez, Billy Berroa, también a narradores de Venezuela que yo los escuchaba aquí como Delio Amado León, el cubano Felo Ramírez, en mi niñez también escuché narrando series mundiales a Buck Canel”, afirma.

Relata que en esa época nunca tuvo el sueño de que algún dia iba a narrar de manera profesional, esto simplemente se le presentó en el trajinar de la vida y al pasar los años, su talento le llevo a uno de los equipos más emblemáticos de todo el béisbol.

Santana aprendió, practicó

“Juanchy Sánchez me contactó porque ya me había escuchado en mi propia transmisión, “La Ronda de las Mayores”, acordamos y desde ese momento he estado con este tradicional equipo y eso ha siginificado mucho para mi, pues con mis 35 años en la crónica deportiva, llegar a narrar en las Águilas fue lo que realmente me catapultó para darme a conocer, no solo como narrador, sino también como cronista deportivo en sentido general”, detalla Santana, múltiple ganador del premio a “Narrador del Año”.

MENDY LÓPEZ

Una anécdota jocosa

“Estando en México la primera vez que salí al aire dije: ¡Hola... República Dominicana!!!. En ese momento todo el mundo se rió, menos yo... en la cabina estábamos cuatro personas.

Eso me impactó mucho porque cuando me dieron el pase para entrar, aún presentádome como “La Voz de Quisqueya”, mencioné a mi país”, detalla. Mendy se honra en recibir el cariño y respeto por quienes le reconocen en las calles. Dice que es un privilegio grande recibir muestras de afectos de tanta gente.

“Cuando sea un hombre al cual salude alguien de la estatura social económica que sea, chiquito, mediano o grande, y yo sea capaz de darle la espalda, prefiero morirme... hace solo unos instantes me saludaron cuatro personas que no conocía y me dijeron que eran fanáticos mios, y yo les respondí: No, ustedes son los que me tienen trabajando aquí”.

“Yo tengo el concepto que quien estima mi trabajo es el que me tiene trabajando aquí, no es la directiva de las Águilas, son ellos... los fanáticos, porque si yo no le gustara a ellos, de nada sirviera”.

Sobre nuevos narradores Don Mendy ve a muy pocos interesados en ser narradores auténticos, dice observar a muchos comentaristas buenos, muchachos jóvenes que tienen pocos años en el medio, pero admite no oir a narradores.

Al hacer una observación a narradores nuevos, expresa:

SANTANA MARTÍNEZ

Sus fraces El fraseo de Santana contagia a quienes le escuchan: ¿Tiene mieo?... ¿Sabrá nadar? Cuando el bateador tiene dos strikes en la cuenta, son algunas de sus frases populares. Sin embargo, en los anales del béisbol dominicano, nunca antes una palabra había sido reconocida, repetida o rimada como la famosa “recojan” a la cual Santana le agrega vibración al fonema “r” fuerte (rrrrrecojan), popularizándola desde hace ocho años.

Por doquier hay spots publicitarios de televisión y radio, canciones de merengue, y sobre todo en los estadios las personas la utilizan cuando en el juego se produce el último out y termina con una victoria para su equipo.

Anécdota jocosa Recuerda que cuando las Águilas ganaron la final del 2008, el último out se produjo al Dangelo Jiménez conectar un batazo por la antesala donde defendía Edwin Encarnación.

“De manera espontánea dije: machucón lento por tercera... atrapa Encarnación... el disparo a primera... “Recojan... preparen los calderos”. Me salió eso y a la gente le gustó muchísimo porque fue algo inédito, yo queriendo referirme a los calderos donde se preparan los sancochos y también a los que la gente arrastra por las calles cuando salen a celebrar el triunfo”, explica. Sobre su frase interrogativa ¿Tiene mieo? Santana comenta que hubo un político que le mandó un emisario con un cheque en blanco para que le grabara un anuncio diciendo al final “Tiene Mieo”, y se opuso porque no le gusta la política.