Candelario siempre vive en el presente

David Venn

lasMayores.com

Leesburg

Aun después de cambiar al venezolano Gleyber Torres a los Yankees en julio, los Cachorros siguen contando con uno de los mejores sistemas de liga menor en todo el béisbol. Uno de los motivos de ello es el dominicano Jeimer Candelario, considerado el prospecto número 4 de Chicago por MLBPipeline.com.

De hecho, al ser parte del roster de 40 de los Cachorros para finalizar el 2016, Candelario recibió un anillo de campeón como parte del rompimiento de la sequía de 108 años sin un título en el norte de Chicago.

“Eso fue muy especial para nosotros, en realidad”, dijo Candelario, de 23 años de edad.

Candelario, quien tuvo un breve debut en Grandes Ligas con los Cachorros en julio, también subió a Triple-A por primera vez la temporada pasada. Los resultados fueron de lo más positivo, ya que el nacido en Nueva York y criado en Dominicana bateó .333 en 76 partidos por la sucursal de Iowa. Tuvo OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .959, 22 dobles, nueve jonrones y 54 empujadas en un total de 264 turnos oficiales.

“Cuando llegué a Triple-A, me puse en mi mente que yo iba a dominar esa liga”, dijo Candelario al participar en el Rookie Career Development Program para jugadores a punto de establecerse a nivel de Grandes Ligas. “Me tracé una meta en mi rutina: todo el tiempo, día tras día, no importa qué hice ayer, hoy, mañana, pasadoÖsiempre viviendo el presente, no el pasado.

“Entonces, ésa fue una gran manera de hacer las cosas que me ayudó bastante. El coaching staff me ayudó mucho también, preparándome física y mentalmente para (poner) lo mejor de mí en el juego”.

Aunque a Candelario no se le considera un “mago” a la defensa, el quisqueyano ha hecho lo suficiente para convencer a la mayoría de los escuchas que puede jugar en la antesala a nivel de las Mayores. También ha tenido tiempo de juego en la inicial.

“Me siento bien seguro en tercera”, afirmó el prospecto, convocado al Juego de las Futuras Estrellas en el 2016. “Cuando haces tu rutina, te sientes bien contigo mismo. Mi mentalidad es siempre que van a dar una roleta por donde mí y que yo la voy a parar 100%.