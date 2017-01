Uno definido

Héctor J. Cruz

Es cierto: ya está definido uno de los dos equipos que van a la serie final de la pelota invernal dominicana, campeonato 2016-17. Se llama Aguilas Cibaeñas y tienen record de 9-1 luego de ganar 9 juegos en línea (perdieron su partido inaugural solamente). Pudiera haber una fórmula ilusionista de que las Aguilas no vayan a la final, y es que pierdan sus 8 juegos restantes y que otros dos clubes puedan pasarles. Recomiendo aspirar a eso, pero no invierta dinero en esa apuesta.

Sembrando a las Aguilas, quedará un puesto para ser disputado por los tres restantes: Licey, Gigantes y Escogido, dandose la particularidad de que los tres vienen teniendo una actuación mediocre en el round robin. Al respecto, se establece la siguiente premisa:

.- El Licey tiene 4-5, les quedan 9 partidos, y si cambian de rumbo y juegan por encima de .500 podrían aspirar a la final. Si quedan con marca negativa en esos 9 partidos tendrán problemas.

.- Los Gigantes, con 3-6, también enfrentan 9 partidos restantes. Para llegar a 9 triunfos necesitarán ganar 6 más, lo cual no es imposible, pero no será fácil.

.-El Escogido es que está peor de todos pues tiene la mayor cantidad de derrotas.Con 3 y 7, los Leones enfrentan una racha de 4 reveses seguidos pues se han caído por completo luego de estar 3-3 previo a su partido del pasado jueves.

.-Las 9 victorias seguidas de las Aguilas las coloca para buscar un nuevo record de más triunfos en el round robin. La mayor cantidad la tiene el Escogido de 2000-01 con un excelente 14-4. Otros tres clubes han llegado a 13 triunfos.

.- En el actual modelo de calendario de 18 juegos, ningun club ha clasifiicado con record negativo (menos victorias que derrotas), y la menor cantidad para un clasificado ha sido de 9 ganados (esto viene desde 1989-90).

El torneo pasado Licey tuvo una seguidilla de 12 victorias corridas, record del round robin. Pero los azules también tuvieron contratiempos espectaculares pues luego de ello perdieron sus restantes 5 juegos de la semifinal, y también cayeron en sus 4 primeros de la final ante el Escogido. Licey pudo ganar un “jueguito” y la final quedó 5-1 con el título 16 para los rojos.

Para quienes están pregonando una vuelta a final de Licey y Aguilas, les cuento que la última ocurrió en una fecha tan lejana como 2007-08, que fue la última corona aguilucha, la número 20. Fue también la última para el manager Felix Fermín.

Nota:El número mágico de las Águilas está en 4.

DE AUDO: Corresponde hacer un comentario sobre Audo Vicente, el nuevo manager que de repente se mete a la historia por varios motivos. (Audo debutó ayer con una victoria de 2-1 ante los Gigantes, Licey había jugado el viernes con un manager de un día, el colombiano Luis Urreta, y venció al Escogido 7-4 con rally de 6 en el 8vo.inning). Audo está metido en varios asuntos de la historia:

.-. Según he consultado con historiadores y expertos, este es el primer caso de un manager dirigiendo a tres equipos distintos en un mismo torneo. Empezó con las Estrellas, que le dieron libertad, y continuó con los Toros, cuando estos eliminaron a su capataz Mike Guerrero.

.- Si se proclama campeón con Licey, sería el primer manager de Lidom que obtiene coronas con tres clubes distintos. Ya lo ha hecho con el Escogido y con los Gigantes.

.- En el plano negativo, si Licey no va a la final, sería el primer manager en ser descalificado con 3 equipos distintos en el mismo torneo. Muy complicado eso, pero es la realidad.

De un lado, se diría que Audo es un afortunado y está bien cotizado porque cada vez qaue un club de Lidom necesita un manager lo llaman a él. Por eso lo hicieron las Estrellas, los Toros y después el Licey, cuando licenció a Pat Kelly.

Yo le recomendaría (sin ánimos de que me ponga caso), de que en lo adelante piense bien antes de decir que sí que tantos trabajos corridos.. ¿por qué? Por que él es joven, está haciendo carreras, y debe cuidar su currículo lo mejor posible. A veces hay que decir que no.

DE INTERÉS.: El estadio Quisqueya no tuvo tanta asistencia ayer porque, es un fin de semana “largo” y la clase media está de paseo para el interior. Pero, se colaron algunos aguiluchos ocasionales al parque, como el amigo José Rafael Lantigua, ex ministro de Cultura. y quien es un fanático que sufre mucho.Ahora está encantado con el 9-1 de su club...Un ejecutivo aguilucho me comentó ayer que existe la posibilidad de que Miguel Tejada sea activado esta semana y aprovecharán la ocasión para hacerle un homenaje de retiro. Miguel ha estado practicando y dice que está mejor que muchos aguiluchos activos...Otra nota importante es que esta semana se conocerá el caso de Nelson Cruz y hasta cuándo se mantendrá en acción con los Gigantes. Les adelanto que Cruz tiene programado un evento de caridad en su natal Las Matas de Santa Cruz para este domingo 15, van muchos invitados locales y también internacionales... En el inning 12 ayer, del partido de Gigantes y Licey, habiendo dos outs Yamaico Navarro recibió cuatro malas, se robó la segunda y el manager Gigante decidió lanzarle a Hanley Ramírez, teniendo la primera desocupada (luego del robo, obvio), y luego venía al bate Jason Rogers, un liga menor..Creo que ahí no se respetó la jerarquia de Hanley, quien pegó una línea fuerte por encima del short para impulsar la decisiva...Esta tarde en el Quisqueya Licey y Escogido, los Gigantes van al estadio Cibao...