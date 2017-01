José De León suena para ser cambiado

David Venn | LasMayores.com

A sus 24 años de edad, José de León ha demostrado ya no tiene mucho que probar a nivel de liga menor, luego de tener 7-1 con efectividad de 2.61 y 111 ponches en 16 aperturas por Triple-A Oklahoma City (Dodgers) en el 2016.

Ahora mismo, la gran interrogante en torno a De León es si el derecho puertorriqueño tratará de establecerse en Grandes Ligas vistiendo el uniforme de los Dodgers o el de otro equipo, ya que ha habido rumores de cambio alrededor del serpentinero.

Específicamente, ha sonado el nombre de De León a la hora de especular sobre un posible canje entre Los Angeles y Minnesota para que el segunda base Brian Dozier pase de los Mellizos a los Dodgers. Sin embargo, afirma el boricua que los rumores no lo alteran.

“La realidad es que no me afecta”, dijo De León en el marco del Rookie Career Development Program, programa de MLB y la Asociación de Jugadores para orientar a los jugadores jóvenes en ascenso. “Siempre he dicho que Dios tiene un plan y lo que sea que pase va a ser lo mejor para mí.

“No es la primera vez; he estado en los rumores de cambio ya tres años y me he acostumbrado a eso. La verdad es que uno se lo disfruta”.

De León tuvo su primera prueba de Grandes Ligas en septiembre del año pasado. Aunque en su primera apertura ponchó a nueve bateadores y se adjudicó la victoria con 6.0 entradas en las que permitió tres carreras limpias, el derecho terminó con efectividad de 6.35 en cuatro salidas por los Dodgers.