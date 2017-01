Adames sigue siendo importante prospecto

David Venn | LasMayores.com

Leesburg

Cuando los Rays de Tampa Bay decidieron en medio del 2014 que era hora de cambiar a su as de tanto tiempo, el zurdo David Price, la pieza principal que les pidieron a los Tigres fue el joven Willy Adames, de 18 años en ese entonces.

Desde aquella temporada, el infielder dominicano se ha convertido en el prospecto número 1 de Tampa Bay, según MLBPipeline.com. Pero para Adames, no pasó desapercibido el hecho de ser parte tan importante de un canje de tan altas dimensiones.

“Me sentí muy especial, ya que me involucraron en un cambio con una superestrella de Grandes Ligas en ese momento”, afirmó Adames, quien participó durante el fin de semana en el Rookie Career Development Program para jóvenes en la cúspide de las Grandes Ligas. “No lo creía, porque al ser mi primera temporada aquí me sorprendió. No estaba esperando el cambio. Pero me sentí súper especial, ya que estuvo involucrado Price, una superestrellas en Grandes Ligas, Cy Young. Muy especial”.

Si bien es cierto que el progreso de Adames con el madero no ha sido espectacular, también es verdad que ha sido aceptable y en ascenso cada temporada. En el 2016, su primer año a nivel de Doble-A, el oriundo de Santiago de los Caballeros bateó .274 con OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de .802, 31 dobles, 11 jonrones y 57 empujadas en 132 partidos.

“Me considero un bateador de gaps (canales), que pone la bola en los gaps y defiende la zona (de strike)”, dijo Adames acerca de su perfil como bateador.

En cuanto a defensa se refiere, el torpedero reconoce que es el área de su juego que más atención requiere ahora mismo.

“Estoy trabajando mucho en eso, porque ha sido uno de mis puntos débiles”, dijo. “Me he enfatizado mucho en mejorarla, porque creo que ése va a ser el punto que me va a llevar hasta las Grandes Ligas, cuando lo perfeccione un poquito más.

“Se me ha hecho un poquito difícil, pero estamos trabajando duro para tratar de llegar al punto de que me encamine a las Grandes Ligas”.