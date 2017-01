Rosa María, joven sicóloga que hace historia con Leones

Freddy Tapia

Santo Domingo

Con cara de 15, perenne sonrisa y una formación profesional que a la luz de los resultados inspira respeto, Rosa Michel Pou ha insertado la figura de la Sicología Deportiva en el torneo de béisbol profesional de República Dominicana.

Desde el pasado año quebró barreras y presta servicio con los Leones del Escogido, la más revolucionaria organización del circuito en poco más del último lustro.

Nacida en Santiago hace 24 años, pero fanática de los Leones, Rosa Michel se graduó como Licenciada en Sicología en el 2014 en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Luego realizó una Maestría en Sicología Deportiva en la Universidad Autónoma de Madrid.

Con una determinación que desborda su menuda anatomía, en septiembre del 2015 llegó al Escogido con un folder debajo del brazo y le presentó su propuesta de trabajo al vicepresidente ejecutivo José Miguel Bonetti DuBreil, quien tras previa consultas la ingresó en el organigrama del tradicional club.

Fanática de los Leones

“Siempre he sido seguidora del Escogido y cuando terminé la Maestría presenté mi currículo, mi propuesta y a José Miguel le gustó”, relata Rosa Michel.

Desde entonces, realiza calladamente una labor que procura reforzar la unión del grupo y la adhesión a un proyecto común.

“El recibimiento que me han dado ha sido increíble, mucho mejor de lo que esperaba”, manifiesta con evidente satisfacción. “Estoy haciendo lo que me gusta, motivo, hablo con los que me necesitan, tengo buena relación con todos ellos. Me respetan muchísimo”, subraya.

La necesidad de ayudar en ese sentido al equipo de su simpatía no es cosa de ahora. Recuerda que en una ocasión, luego de un abucheo se le acercó al torpedero Pedro Florimón para tratar de minimizar el efecto que ello podía causarle a su estima.

“Yo sentía esa necesidad.

Le dije ´tal vez no vas a tomar en cuenta lo que te diga porque soy muy joven, pero tu eres bueno, no le hagas caso a la fanaticada”, rememora.

Explica que trabaja mucho la parte grupal, haciendo charlas, dinámicas, conversatorios cuando el equipo pasa por rachas buenas y malas.

“Obviamente se necesita más en tiempo malos, pero esas actividades las hacemos periódicamente”, apunta Rosa María quien también presta sus servicios profesionales al Cibao Fútbol Club, a golfistas y uno que otro deportistas que la requieren.

“No esperamos que una situación esté adversa para reunirnos porque aun en buenas rachas hay que seguir motivando, reforzando para que no se queden en su zona de confort, sino que se siga trabajando para conseguir el objetivo”, aclara.

Horario laboral

Rosa María suele reportarse a su trabajo entre 3:30 a 4.00 de la tarde. Gusta observar las prácticas del equipo a los fines de identificar a los que sentará en el diván.

“Yo veo mucho el lenguaje no verbal de los jugadores, sobre todo cuando están practicando. La actitud, los miro a los ojos y les digo tu no dormiste bien hoy”, señala consciente de que el insomnio puede ser causa de alguna angustia mental.

“El lenguaje no verbal para mi es esencial, a partir de ahí me doy cuenta de muchas cosas”, expresa Rosa María, quien muchas veces, luego de un mal resultado en el juego, entra en acción una vez los peloteros se dan un duchazo, se toman un café y bajan la adrenalina.

Es el momento de minimizar el daño mental porque a veces el talento y el trabajo duro resultan insuficientes para triunfar.