Moncada asimila cambio y se prepara para 2017

David Venn (LasMayores.com)

Leesburg, Virginia

Los últimos dos años y medio han sido de cambios, éxitos y ajustes para el infielder cubano Yoan Moncada.

Después de salir de Cuba en el 2014, firmar con los Medias Rojas en el 2015 y brillar en liga menor con los Patirrojos las siguientes dos temporadas, Moncada se vio envuelto el mes pasado en un mega-cambio entre Boston y los Medias Blancas, en el que pasó al equipo del sur de Chicago.

“Fue para mí algo impactante, porque no sabía que me iban a cambiar de equipo”, dijo Moncada en el marco de la Rookie Career Development Program, un programa de orientación organizada por MLB y el sindicato de jugadores para los jóvenes en ascenso. “Pero ya que me cambiaron, me siento bien de estar con los White Sox. Espero que este año el Spring Training sea bueno para mí y que el equipo tenga una buena temporada”.

Moncada, calificado por MLBPipeline.com como el prospecto número 1 del béisbol en el 2016, no ha decepcionado con el madero en liga menor. En 187 juegos entre Clase-A y Doble-A dentro del sistema de los Medias Rojas, el oriundo de Abreus bateó .287 con porcentaje de embasarse de .395, slugging de .480 (OPS de .875), 50 dobles y nueve triples.