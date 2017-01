Los Cavaliers adquieren al tirador Kyle Korver

HispanosNBA

Cleveland Cavaliers refuerza su tiro exterior de cara a defender el título. El equipo de LeBron James se hace con un triplista de lujo, como es el alero Kyle Korver. Acuerdo entre Cleveland y Atlanta Hawks para un traspaso que también afecta al alero Mike Dunleavy Jr.

Lo ha avanzado The Vertical en una información firmada por Adrian Wojnarowski y Shams Charania.

En principio, el acuerdo se cerrará hoy. Cleveland y Atlanta están buscando un tercer equipo en el que podría recalar Dunleavy Jr.

Lo acordado, según The Vertical, es que la llegada de Korver a Ohio se hace a cambio de Dunleavy y una 1™ ronda del draft de 2019.

Un tirador letal

Kyle Korver, cuyo contrato finaliza en julio, es un tirador letal. A sus 35 años ha perdido físico, pero no tiro, y en Cleveland gozará de muchos lanzamientos liberados cuando las defensas se cierren sobre jugadores como LeBron, Kyrie Irving o Kevin Love.

El alero californiano no jugó anoche en Nueva Orleans. Estaba cumpliendo su 5∫ año en el equipo de Atlanta, con el que en el presente curso había jugado 32 partidos (21 como titular) promediando 9,5 puntos en 27,9 minutos y metiendo el 41% de sus tiros de 3.

Korver es un triplista de campanillas, pero también un buen defensor. En los 996 partidos de fase regular que ha jugado en la NBA ha anotado 1.952 triples con un enorme 42,9% de efectividad. Estuvo 127 partidos seguidos anotando algún triple, fue primero en tiros de 3 en la NBA en 2005 y All-Star con Hawks en 2015.

Un visto y no visto

La presencia de Dunleavy, procedente de Chicago Bulls, en Cleveland va a ser un visto y no visto. Estaba en su primera temporada con el equipo y no estaba contando mucho dentro de los esquemas de Tyronn Lue. Dunleavy, de 36 años, había jugado 23 partidos con Cavs promediando 4,6 puntos en 15,9 minutos.

El texano es otro gran tirador. En 956 encuentros en la NBA, ha promediado 11,4 puntos con un 37,6% de acierto desde más allá del arco.