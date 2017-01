Jugadores estelares y rivalidades

Mario Emilio Guerrero

La noche del pasado jueves subí a Twitter el siguiente texto: “Es un lujo ver jugar a Nelson Cruz en la pelota de RD”, acompañado de una foto bateando del estelar toletero de los Gigantes del Cibao y los Marineros de Seattle. Tomé la imagen con mi celular, mientras Cruz agotaba un turno en el partido que su equipo celebraba frente a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya-Juan Marichal. Mucha gente reprodujo el mensaje, otros le dieron “Me gusta” y algunos añadieron frases aprobatorias.

Opinión contraria

Sin embargo, Juan Román, quien se identifica en las redes como Sr. Martínez, manifestó su desacuerdo escribiendo que “Los fanáticos no lo piensan así, ayer (el jueves) no había nadie en el play, aquí se sigue equipos”. No me quedó más remedio que admitir que Román tenía razón y le contesté, “Así es, lamentablemente”.

No resulta atractivo

La asistencia al referido encuentro fue muy pobre, no obstante ser Cruz una superestrella en el béisbol de las Grandes Ligas y uno de los principales productores de jonrones de la actualidad, que jugaba por primera vez ante el público capitaleño desde el playoff final de 2009. No sólo eso, también estaban en acción otros dos ligamayoristas que actúan de manera regular en sus respectivos clubes, Maikel Franco, de los Filis de Filadelfia y Ketel Marte, compañero de equipo de Cruz. Además, Gigantes y Leones celebraban un choque de mucha importancia, con miras a la clasificación para el playoff final del presente campeonato.

Realidad

Como expuso el Sr. Martínez, el público no valora nada de eso y la gente sólo asiste a los estadios cuando juega el equipo de su preferencia y muy poco le importa quienes estén en uniforme, con contadas excepciones. Pero, también hay que destacar que el incentivo es mayor si están de por medio las grandes rivalidades de nuestro béisbol, como las que mantienen Licey-Águilas y Licey-Escogido.

La misma situación

En el interior del país, los parques de pelota únicamente se llenan cuando los equipos locales están metidos en la lucha por la clasificación para la postemporada. O sea que la situación es la misma, pues a la gente le interesa el equipo que lo representa y sólo asistirá al estadio a ver jugar a sus estrellas, si su club está bien posicionado en el standing del torneo.

Rivalidad

Ante lo expuesto anteriormente, llegamos a la conclusión de que las rivalidades forman parte fundamental del béisbol dominicano y estamos en el deber de fomentarlas, no sólo las existentes, sino que debemos seguir aupando los enfrentamientos regionales que dan más sazón a la pelota nuestra y aumentan el interés comercial y deportivo que tienen muchos partidos que actualmente carecen de la atención del fanático. Porque definitivamente, los jugadores estelares, por sí solos, no llenan estadios.

El caso de PR

El factor primordial en el colapso del campeonato de béisbol profesional de Puerto Rico fue la desaparición de sus clubes capitalinos, Senadores de San Juan y Cangrejeros de Santurce, lo que puso punto final a la más rancia rivalidad de la pelota boricua. A esos conjuntos se les cambió de nombre y fueron trasladados a otras ciudades, lo que provocó la desaparición de una enorme legión de fanáticos, que se quedó sin sus franquicias de toda la vida y las de sus ancestros. De esa estocada nunca ha podido reponerse el torneo puertorriqueño.

En nuestro país

Extrapolando la situación boricua a la pelota dominicana, ¿creen ustedes que el béisbol criollo sobreviviría a la mudanza y cambio de nombre de los Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas o Leones del Escogido, por sólo mencionar a los tres conjuntos más populares del país? La respuesta es un rotundo no, pues tradiciones y fidelidades que han pasado de generación en generación serían echadas por la borda.