Butler: no puedes decepcionar a Wade

AP

Cleveland

LeBron James recordó el miércoles cómo es ser la única estrella de Cleveland. Algo solitario y aburrido.

Jimmy Butler anotó 10 puntos consecutivos durante un lapso crucial del último cuarto, para comandar a los Bulls de Chicago a un triunfo por 106-94 sobre los Cavaliers de Cleveland, que tuvieron a un LeBron James por debajo de su estado óptimo de salud, y con las ausencias de los estelares Kyrie Irving y Kevin Love.

Butler, quien venía de un juego de 52 puntos ante Charlotte, anotó 14 de sus 20 unidades en el último periodo y los Bulls contuvieron el intento de remontada de Cleveland.

Butler dijo que Dwyane Wade, quien regresó a su ciudad natal este verano, animó a su nuevo compañero a tomar el control.

“El tipo que lleva el número 3 en este equipo vino a mí y me dijo ‘Gana el partido’’’, señaló Butler. “Así que supongo que algo se encendió. Sabía que iba a tener que hacerlo en el último cuarto de todos modos, pero con lo que me dijo... No puedes decepcionar a D-Wade”.

“Él lleva años haciéndo eso. Era mi momento de dar un paso al frente”.

Doug McDermott añadió 17 tantos por los Bulls, que encestaron 13 triples, su cifra más alta de la temporada.

James, quien ha lidiado con un resfriado por varios días, estuvo en duda hasta unos 20 minutos antes del encuentro, cuando los Cavs anunciaron que sería el único de los tres astros de Cleveland en uniformarse. Terminó con 31 unidades, ocho rebotes y siete asistencias en 37 minutos de acción.