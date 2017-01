Richard Rodríguez revela clave de su éxito

Juan Saint Hilaire

Santiago

El imponente relevista de las Águilas Cibaeñas, Richard Rodríguez, reveló que su arma principal ha sido caerle encima temprano a los bateadores y luego trabajarlos en base a lanzamientos rompientes.

“Siempre procuro poner el primer strike, obedeciendo a las recomendaciones de mis coach de pitcheos, después que logro el primer strike, las cosas se facilitan un poco más y puedo trabajar con mis armas principales, que son curvas y sliders”.

Richard entró a la semifinal este año y ha estado impresionante como preparador de mesa del cerrador intocable Josh Judy, haciendo el mejor dúo de terminadores del Round Robín. Rodríguez lleva 1-0, y efectividad de 1.59 en cinco salidas.

El novel lanzador, pertenece a la organización de los Orioles de Baltimore en el béisbol de organizado de los Estados Unidos, y tiene una invitación al campo de entrenamientos de Grandes Ligas.

“Sí estoy invitado al entrenamiento primaveral, pero todavía no me han dicho la fecha en que tengo que reportarme”, informó

El nativo de La Canela, Santiago, es dueño de una recta que viaja a 94 y 95 millas por horas, que ha sabido combinar con sus lanzamientos rompientes, los cuales le han ayudado a sacar de paso a bateadores tan poderosos como Hanley Ramírez, Nelson Cruz, Ketel Marte, Michael Franco, entre otros.

“Le tengo mucha confianza a mi slider es el lanzamiento que me ha ayudado bastante, incluso en momentos que estoy debajo de los bateadores en el conteo”, precisa.

Richard, ha sido una especie de bendición para el relevo del medio de las Aguilas, ha realizado una extraordinaria labor, razón por la que considera lo que considera la presente campaña ha sido especial en su carrera.

Durante la Ronda Regular Richard Rodríguez trabajo en 17 partidos, cerrando con 3-0, y 2.49 de efectividad, al ceder 7 carreras limpias en 25.1 entradas. Le dieron 23 hits, cedió solo 4 boletos y ponchó a 2

“Ha sido una temporada especial en mi carrera, porque he podido aprender muchas cosas de este juego, son muchos los aspectos que he mejorado aquí, sobre todo porque me ha tocado enfrentar a jugadores veteranos, cosa que me deberán ayudar allá“, comentó.