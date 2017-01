Pelotero de la Patria

Héctor J. Cruz

La creación de este slogan o “etiqueta” se le adjudica al amigo Ricky Noboa, buen narrador de béisbol y hoy día comisionado de ese deporte. Pero eso no nació con motivo del clásico mundial de beisbol, la ocurrencia tomó cuerpo alrededor de las Series del Caribe, y la entrega que tuvieron muchos dominicanos estrellas de Grandes Ligas en los años 80 y 90, citándose los ejemplos de Tony Peña y Miguel Tejada, ambos cibaeños. Luego, la frase se corrió y traspasó límites hasta encontrarse con el clásico mundial en su primera versión 2006. Ahora se usa en términos positivos, pero también despreciativos para “echarle vainas” a aquellos peloteros que, por motivos personales o profesionales, le dicen que no al equipo dominicano.

Traigo el tema a raiz de lo declarado ayer por Edwin Encarnación, quien dejó claro que no estará acompañando al equipo dominicano al clásico de este año porque prefiere estar a tiempo completo en su nuevo club, Indios de Cleveland, conocerlo por dentro, conocer a sus compañeros, su manager, sus coaches y en sentido general toda la organización. Es una actitud comprensible de pies a cabeza pues los jugadores no están obligados 100% a jugar con el equipo nacional, no hay leyes que lo aten u obliguen, y la disposición se ejerce en medio de una democracia. Son muchos los estelares, incluyendo gente en el retiro, que nunca jugaron, y por ello no hay que condenarlos. Así que lleven suave a Encarnación que fue pieza clave hace cuatro años en el equipo dominicano que ganó invicto el clásico 2013.

EXHIBICIÓN: De labios del colega Carlos José Lugo escuché la expresión de que el clásico mundial de béisbol es un “torneo de exhibición”, y con su permiso abundo un poquito sobre tal consideración.

En cierta manera es un evento de exhibición, pero más que todo es una competencia creada para promocionar el béisbol a nivel mundial. Por ese motivo, sus auspiciadores son la MLB, que tiene la liga profesional más fuerte del mundo, y la Federación Internacional de Beisbol, que dirige las federaciones nacionales en cada nación del planeta.

Hay la creencia de que este evento ha nacido para “caerle atrás” al gran desarrollo mundial que tiene el fútbol pues su copa de cada 4 años se celebra todo un mes y atrae la atención universal. Son deportes distintos, el futbol y el beisbol, pero cada cultura tiene sus preferencias y el béisbol gusta en una amplia zona del universo con tremendo espacio en el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Asia (Japón,Corea, Japón). Por esa razón se ha parido este clásico mundial, para promover el beisbol en España, Brasil, China, Italia, Colombia, Alemania, y quién sabe si algun día llega a Rusia.

Algunos dudan que este evento tenga futuro, partiendo del hecho de que no tiene fecha en el calendario anual del beisbol, y resulta en un intruso para el normal desarrollo de los entrenamientos de Grandes Ligas. Pero, sea de exhibición o de promoción, el clásico sirve para promover este deporte y despertar también aires patrióticos en muchos países. Es posible que no le importe a los americanos o canadienses, pero en el Caribe y en Asia no es así. Hay más ”patriotismo”, y por eso se generan las controversias cuando alguien dice que no.

ROUND ROBIN: Dos hechos relevantes sucedieron en la jornada del jueves en la semifinal de la pelota dominicana.

En Santiago, Licey ganaba 2-0 en el cierre del octavo cuando las Aguilas vinieron de atrás haciendo un rally de 5 y triunfaron 5-2 para su séptima victoria seguida. Para el Licey fue su 5to. revés en línea, y sus parciales piden la cabeza del manager Pat Kelly...Lo de anoche fue terrible pues el manejo del pitcheo en ese octavo inning fue un desastre, incluyendo llamar pitchers sin que estuvieran calentando porque a alguien se les olvidó. Este será un viernes caliente en la oficina azul, con la posibilidad de cambio de dirigente. Brayan Peña fue el héroe con doble de bases llenas que remolcó tres.

En Santo Domingo, con todo y lluvia, a las 12.30 de la noche, los Gigantes ganaban 6 -0 con 2 outs pendientes, pero al Escogido se le ocurrió neciar un poco y marcaron un grueso rally de cinco anotaciones para perder 6-5. Inclusive dejaron dos hombres en base, para incrementar el nerviosismo.

Este viernes, Aguilas van vs.,Gigantes, Escogido vs. Licey ..

DE INTERÉS: Edwin Encarnación fue a Cleveland con mucha gente de su familia, su padre Elpidio, sobrinos, hermanos, y también su noviecita Karen Yapoort... Allí jugará junto a José Ramírez y Carlos Santana, y fácilmente el manager Terry Francona los colocará los tres en línea...Me llamó la atención que Encarnacióin tiene bonos por asistencia de público cada año y que el equipo tiene una opción de US$25 millones para el 2020... Se informa que Jimmy Paredes (Escogido) ha firmado con el equipo Chiba Lotte, de la liga del Japón... Paredes es jugador de la banca de los rojos en el presente round robin... El venezolano Edgardo Alfonzo fue anunciado ayer manager de clase A de los Mets en Brooklyn, NY... Alfonzo jugó 12 años en liga mayor, 8 de ellos con los Mets...

El jardinero Rubén Sosa, de los Leones, está fuera de juego atendiendo asuntos personales y no se ha informado cuándo regresa... Esta semana compartí asientos en el Quisqueya con Octavio Dotel, antigua estrella del Escogido y quien no había asistido este año. Dotel estuvo recordando sus tiempos con los rojos... Hoy ponen los Reyes Magos en Santo Domingo y otras partes del país... ¿Usted se portó bien, dejó su carta?..