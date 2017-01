Diez campos “to die for”

Félix Olivo

¿Cuales son los cam­pos que la mayoría de nosotros quisie­ra jugarlos aunque sea una vez antes de morir? Les traemos una lista de los diez cam­pos norteamericanos semi priva­dos y públicos más deseados por los Fiebruses a nivel mundial, según Golf Digest.

Kapalua Resort (Hawai): Plantation es uno de los campos más retadores del Tour. Cuando el viento sopla, es hueso duro de roer. Es un campo anhela­do además porque está en una paradisíaca isla en el Pacífico con vistas alucinantes, y co­mida exotica. (Green fee entre $219-$299).

Harbour Town Golf Links (Ca­rolina del Sur): Harbour Town se caracteriza por sus ondula­dos fairways y pequeños greens. Tiene agua en 16 de sus hoyos, y preciosas vistas al mar. Fue reno­vado recientemente por Pete Dye y es reconocido en todo el mundo por su precioso faro ubicado de­trás del hoyo 18. (Green fees entre $190-$380).

Bandon Dunes (Oregon): Se co­noce menos por su remota ubica­ción, pero aun así es un campo an­helado por el público. Uno de sus atractivos es su costo que ronda entre los $85 y $310 dólares.

TPC de Sawgrass (Ponte Vedra, Florida): Desde que uno hace su reserva solo piensa en un tiro: el del hoyo 17. Es un campo con una cantidad ilimitada de hoyos “risk/reward” (riesgo/recompen­sa). Digno de ser jugado aunque sea una vez en la vida. (Green fees entre $350-$495).

The Ocean Course (Kiawah Is­land, Carolina del Sur): Todo el que es enfermo del juego re­cuerda o ha oído alguna vez sobre la Batalla en la Costa, la famosa Ryder Cup de 1991, en la que Ber­nard Langer fue el villano al fa­llar un putt de 6 pies que le costó a Europa el triunfo. Es parte de un complejo que tiene 4 campos más con kilómetros de playas y blancas arenas. (Green fees entre $274-$374).

Whistling Straits (Wisconsin): Con ocho hoyos con vistas al Lago Michigan, dunas de arena de hasta 70 pies de alto, grama natural tipo fescue, y casi 1,000 bunkers, Whistling Straits es una combinación del cielo y el infer­no. Si no lo creen, pregúntenle a Dustin Johnson. (Green fees entre $395-$460).

Bethpage State Park (Nueva York): ¿Dormiría usted en su carro para conseguir un tee time? Todos lo hacen si quieren jugar el Black, el campo municipal más duro de norteamérica. Hogar de los US Open de 2002 y 2009 y con una larga lista de espera de más majors por venir, el Black ridicu­liza los jugadores con largos y ele­vados par 4, enormes bunkers y rough “rompe muñecas”. (Green fees entre $78-$150).

Pinehurst No. 2 (Carolina del Norte): Es la joya de la corona de Donald Ross, y al igual que el Old Course en St. Andrews, las virtu­des del campo no resaltan a prime­ra vista. Tanta historia, tradición y público no pueden estar equivo­cados. (Green fees entre $370-$480).

Bay Hill Club and Lodge (Or­lando, Florida): Después que “acabó” con Jack Nicklaus en un juego de exhibición en Bay Hill en 1965, Arnold Palmer quedo tan en­cantado con el campo que termi­nó comprándolo. Para jugarlo debe ser huesped de una de las 70 habi­taciones del Lodge. Además, está cerca de las atracciones de Orlando. (Green fees entre $90-$324).

Pebble Beach Golf Links (Ca­lifornia): Diga lo que quiera del precio para jugarlo, pero esta es una experiencia que debe vivir una vez en su vida. Si lo ve así el costo es irrelevante, pues vale mucho mas que eso. Los recuer­dos quedarán por siempre en su memoria, pues esta gema que ha albergado cinco US Opens, tiene además millones de memorias para compartir. (Green fees entre $495-$565).