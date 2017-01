Caros y “sembrados”

Héctor J. Cruz

Por cualquier lado que usted revise los rosters de los 4 equipos que participan en el round robin del beisbol dominicano, se dará cuenta de que el nivel de calidad ha subido muchísimo respecto de la serie regular. Se ha elevado tanto, que han ingresado al terreno inclusive gente estelar de Grandes Ligas y que gana mucho dinero, como los casos de Hanley Ramírez (del Licey), y Nelson Cruz, quien juega desde anoche con los Gigantes del Cibao.

Tómese en cuenta que con ellos dos solamente, el torneo da un gran giro pues su status de liga mayor conjuga el gran dinero que ganan con su buena producción ofensiva. Y sume, si usted quiere, a Jeurys Familia, relevista de los Gigantes, que viene actuando desde hace varios días. Familia no gana dinero, pero hace dos años es un estelar de las mayores y viene de una campaña de 51 salvados, record para un dominicano y también para el equipo de los Mets.

Hanley viene de una campaña de 30 jonrones y 111 empu­jadas con los Medias Rojas de Boston, cuarto bate, y posiblemente vuelva a la misma posición en 2017.El gana US$22 millones por año, en un contrato de US$88 mil­lones por 4 temporadas… Cruz, que llenó el play de San Francisco anoche, despachó 43 cuadrangulares con 105 impulsadas para los marineros de Seattle, y se ha con­vertido en un bateador que oferta en promedio unos 40 Hrs. cada temporada. Su salario fue de US$14.2 millones la pasada campaña.

Y cabe citar también la muestra de cariño que tuvo Robison Canó con las Estrellas Orientales en su juego decisivo ante el Escogido al final de la vuelta regular. No pudo ayudar, el equipo perdió, pero reit­ero que su gesto tiene un gran valor.

LOS DEMÁS.: Cabe citar, además, que en cada equipo abundan nombres de Grandes Ligas o jugadores de experiencia de buen nivel, y que se convierten en piezas importantes en nuestro beisbol. En los Gigantes ten­emos a otro muchacho que camina hacia el estrellato, Maikel Franco, y quien tuvo su primer buen año con los Filis pegando 25 jonrones y remolcando 88 en 2016. Si Franco juega aquí en estos momentos es solo por amor al beisbol y a su equipo. También debutó Ketel Marte, joven que ya tiene posición de regular en liga mayor, y que ahora pertenece a Arizona Diamondbacks.

En el Escogido usted encuentra nombres experimentados como Dan Black, Ronny Paulino, quien puede producir de vez en cuando, el MVP de la liga Rubén Sosa, Jimmy paredes, relegado a la banca, pero con gran valor oca­sional, Wilkin Castillo, Eury Pérez, y los buenos jugadores Jorge Polanco y Erik González. Fernando Rodney se cuela entre los pitchers de renombre.

En Licey, además de Hanley, están los hermanos Bonifacio (Emilio y Jorge),. Los Hernández (Diorys, Anderson y Marco), Jason Rogers,Rymer Liriano, Mel Rojas Jr. Juan Francisco (en la banca), Yamaico Navarro y el joven Sergio Alcántara, entre otros. El relevista Rafael Soriano sobresale a en el bulpen, al igual que Wirfin Obispo y el cerrador Jairo Asencio.

Las Aguilas presentan una especie de trabuco con gran capacidad de hacer carreras. Francisco Peña y Brayan Peña se alternan en la receptoría, Ronny Rodríguez , Jonathan Villar, el panameño Yohan Camargo (se ausenta una semana, pero vuelve el día 9, informó el equipo ayer), Héctor Luna, Juan Carlos Pérez, Zoilo Almonte,Danny Alcántara, Rafael Ynoa, entre otros.

Unos más, otros menos, todos tienen jugadores de cartel y gran experiencia. Desde luego, como el beisbol es impre­decible nadie gana con “nombres”, solo hablan los resulta­dos de cada juego, y así será en este round robin..

ROUND ROBIN: La noticia del martes fue el tablazo de dos carreras de Ronny Paulino para darle un triunfo de 2-0 al Escogido sobre el Licey,

en uno de los batazos más sorpresivos en mucho tiempo.. Todos saben que en la Lidom no es común que un juego finalice por cuadrangular para dejar en el terreno al visitante, pero así sucedió anoche en el Quisqueya casi a casa llena. .. Si el Escogido perdía ese juego se ponía en 1-4 y podía despedirse del round robin. Ganando, se coloca en 2-3, igualito que los azules en la segunda posición.. Lo más notable de la noche fue el desperdicio de Evan McClane, el zurdo refuerzo verde del Licey, que lanzó 7 ceros de solo 5 hits , pero no tuvo respaldo..Ambos equipos se enfrentan de nuevo esta noche, asumiendo Licey el home club.

En San Francisco, las Aguilas marcaron 7 antes del quinto inning y José Ureña no permitió hit precisamente hasta el 5to. en un triunfo de 7-5 en la noche en que debutaron Nelson Cruz, Ketel Marte y Maikel Franco... La ofensiva aguilucha se repartió, y Cruz pudo pegar un sencillo en 4 turnos.. Las Aguilas ganan su 5to. seguido (5-1), los Gigantes echan un paso hacia atrás y tienen 1-3... Los dos clubes cibaeños van hoy al estadio Cibao y los visitantes están obligados a ganar pues si pierden se ponen en 1-4..

DE INTERÉS: Hubo un chisme fuerte ayer alrededor de Juan Francisco, quien habría abandonado el club house azul incómodo porque no le dan juego. Sin embargo, el equipo informó que el hombre tiene problemas estoma­cales y está día a día..Naturalmente, habrá que pregun­tarle al propio Francisco para que aclare el chisme…Carlos Santana estuvo entrenando con el Escogido ayer y podría entrar a juego en este round robin… Ahora, el cambio de roster no es semanal, es en cada pausa, y la próxima corresponde este sábado…Me aclaran de las Aguilas que Brayan Peña no está jugando porque él lo hara´ante pitcher abridor derecho y hace 4 partidos que solo enfrentan a zurdos…¿Es así?....Corrección: ayer se coló en la columna que Kendrys Morales había firmado con Cleveland cuando la realidad es con Toronto….Los nuevos peloteros llenaron el estadio Julián Javier anoche en SFM… Los precios allí son bastante cómodos: 550 palcos, 300 en preferencias y 50 en bleachers… Fáciles…