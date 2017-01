Japonés Oguni resultó fuerte rival a Guzmán y lo destronó

Kyoto

El japonés Yukinori Oguni brindó una de las llamativas sorpresas de fin de año en las tradicionales carteleras previas al Año Nuevo en Japón, al derrotar por decisión unánime al temible noqueador dominicano Jonathan Guzmán, para agenciarse la corona supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en uno de los combates principales de una cartelera que se llevó a cabo este sábado en la Arena Shimazu de Kyoto, Japón.

Oguni realizó una pelea muy inteligente, boxeando con rapidez y distancia, para imponerse 115-112 en las tres tarjetas de los jueces, acabando de esta manera con un corto reinado de Guzmán que ganó el título apenas en su pelea anterior ante el también japonés Shingo Wake, en julio pasado.

Fue una larga noche para Guzmán, quien sumaba 22 nocauts en igual cantidad de victoria. Estaba invicto en este trayecto, con sólo un combate nulo, pero este último día del 2016, no pudo contra un rival como Oguni que dio un llamativo salto de nivel para agenciarse una justa victoria.

Esta noche en particular no sería nada tan memorable, al menos no para Guzmán. Oguni fue un abrumador considerable en el combate, pero montó una carrera de adrenalina hasta la línea de meta, lo que obligó a Guzmán a superar una caída de apertura y un corte de mediados de la pelea.

El nuevo campeón

Con esta victoria, Oguni mejoró su record a 19-1-1, con 7 nocauts. Fue su quinta victoria en forma consecutiva, y no pierde desde marzo del 2013, cuando fue superado por Shingo Wake, precisamente derrotado por Guzmán en su pelea anterior, en disputa del vacante título supergallo de la FIB.

En esta misma cartelera de Kyoto, según una nota de Notifight, el japonés Kazuto Ioka defendió la corona mosca regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al derrotar por nocaut en el séptimo round al campeón interino, el tailandés Yutthana Kaensa.