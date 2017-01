Saludos y deseos del 2017

Hector J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Primero, cumplo con el protocolo de felicitar a todos los lectores de esta columna con motivo de año nuevo. En este espacio, en particular, lo hago desde que empecé a escribir diariamente (5 dias a la semana), en una fecha tan lejana como 6 de abril de 1982 en el diario Hoy. Es costumbre que cada comienzo de año haya renovación de esperanzas de una nueva vida, y así es en todo el mundo. En Dominicana, el deporte continuará siendo un fiel compañero de todo aquel que lo tiene como entretenimiento y como parte de su cultura y su diarismo. El beisbol seguirá reinando entre los dominicanos, el baloncesto continuará siendo fuerte y el futbol creciendo. Los demás deportes tienen cada uno su pedacito, como minorías que conviven armoniosamente en la comunidad deportiva.

Para los dominicanos, será importante que el Gobierno , administrador de leyes y recursos, dedique más esfuerzos en el control de la inflación, la creación de empleos, mejoría de los servicios de salud y, desde luego, enfrentar con más determinación el serio y triste problema de la inseguridad.

Demasiados delincuentes para un pais tan pequeño. Son variados y notables los logros de la administración de Danilo Medina (el 9-1-1, el apoyo al campo, la mejora en la educación, etc.),. pero desde el Estado, se necesitará una decisión honesta y real para enfrentar estos males citados más arriba. ¿Quién dijo manos a la obra?

Apenas empieza Pero, caemos en el ámbito del round robin de nuestra pelota, que entra hoy a su segunda jornada. Lo que inicia hoy será bien largo porque habrá doble juego diario y cuando no, un partido sencillo para compensar las suspensiones de la semana pasada.

Las Aguilas han salido delante con 3-1 perdieron su primer partido ante el Licey, pero luego se han envalentonado ganando 3 corridos para encabezar la tabla de posiciónes.

Cierto que han anotado carreras (20 en 4 juegos), pero la clave ha sido su pitcheo relevo, que le permite encabezar la liga ahora con una efectividad coletiva de 3.09. Los demás clubes están muy mal en ese renglón con Licey en 4.67, Escogido 5.19 y los Gigantes 9.50 en sus dos partidos. Los Gigantes han perdido sus dos juegos por 12-2 del Escogido y 10-7 del Licey, es decir les han anotado 22 carreras.

La noticia negativa, precisamente, la aportan los Gigantes con dos suspensiones y dos derrotas, pero ellos ofertan cosas buenas pues anuncian la llegada de gente relevante a su alineación como Nelson Cruz y Ketel Marte a partir de mañana. Hoy, los Gigantes visitan al Escogido y mañana reciben a las Aguilas, pero deben poner atención al cuerpo monticular y de relevo. Eso ha sido un desastre.

Los liceístas, con 2-1 están conformes, y esta noche van para Santiago, y el Escogido perdió los dos primeros , aunque pudieron revertir una pizarra para ganar su primero el viernes en San Francisco. En resumen, el round robin apenas empieza, pero los Gigantes y los Leones deben darse prisa en sumar victorias porque esta semana será decisiva para ambos.

DE INTERES: Llama mi atención, por cierto, un comunicado de las Aguilas enviado ayer diciendo que han cambiado su “fecha de fundación”..Ellos tienen décadas celebrando el 28 de enero de 1937, pero ahora descubrieron que todo inició un 2 de enero de 1933 y así lo han asumido..¿Es una medida administrativa o basada en una investigación documentada? No entendí mucho, pero confío en que otra directiva (dentro de 4 años) no deje sin efecto eso y restablezcan el 1937... Ah, hoy es 2 de enero, así que por allá , por el estadio Cibao, tienen celebración de su nueva fecha de nacimiento....En el round robin tampoco está presente el batazo de jonron. Entre los cuatro clubes han disparado 3 solamente y uno de ellos, las Aguilas no tiene el primero, pese a contar con el mejor record.. Sussy Jiménez le hizo una entrevista a Manny Acta ayer para La Semana Deportiva y una de las preguntas estuvo relacionada con la forma en que los cibaeños han aceptado al ex ejecutivo y manager del Licey. Manny dijo: “Todo bien, yo siempre respeto para que me respeten y he tenido ese tipo de relación con los fanáticos del Cibao desde mi paso por las Estrellas y el Licey”...Dice un reporte que Nelson Cruz actuará en 10 juegos para los Gigantes, pero ojalá pueda ir un poco más allá.... Con licey, Emilio Bonifacio tiene 1 hit en 12 turnos, muy flojo, igual que el novato Sergio Alcántara de 9-2, aunque muestra su gran guante..Austin Wynns, el receptor (refuerzo de los Toros), tiene de 13-6 y Marco Hernández batea de 5-0... Zoilo Almonte le pega fuego a la semifinal con bateo de 17-8 y 5 empujadas, y tuvo 6 hits corridos entre los partidos 3 y 4.... De los cuatro abridores de las Aguilas, solo Roenis Elias ha lanzando 5 entradas....¿Habrá lleno hoy en el Cibao con la visita del Licey?..Es lúnes, pero los cibaeños están en pelota.. Hace 8 años que no ganan..