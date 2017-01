Lo penoso del draft; la pérdida de la mística

Luis Scheker Ortiz

La Liga Dominicana de Beisbol Profesional Inc (LIDOM),sin embargo, se empecina. Seguro que le animan buenos deseos e intenciones. Cuenta con el beneplácito de los dueños y directivos de los equipos, managers, gerentes que asesoran y participan en el draft y naturalmente con la prensa deportiva que lo festeja. El “draft” o sorteo es bueno y saludable, pero no en mitad de temporada. Esa es la peculiaridad de este nuevo “draft”, un invento desafortunado.

Quisiera compartir el optimismo del Presidente de la Liga, Leo Matos Berrido, de que “las cosas mejoraran considerablemente.” El problema de la pobre asistencia al play, si a eso se refiere, no está en la falta de entusiasmo del fanático ni en la calidad de los equipos. Son otras las causas que deben preocuparnos. Unas, que no han sido debidamente atendidas y caen bajo responsabilidad directa de la Liga; otras, escapan de su dominio, como la TV y la inseguridad ciudadana.

Entiendo por lo contrario que con este nuevo “draft”, se pierde y se conspira contra la esencia de nuestro beisbol criollo que todavía pervive y debemos preservar: el amor y la pasión del fanático por su equipo, sintiéndose parte y orgulloso de sus colores, su mascota, su bandera, siendo quizás el último vestigio que apasiona e identifica al dominicano con su lar, sus raíces y tradiciones; y al propio jugador nativo, que no ve el juego como un burdo negocio cuando está en su patio, con los suyos igual que cuando representa nuestra nacionalidad. Entonces se entrega por completo porque se siente comprometido con su equipo y su fanaticada que los respalda y que merece un mayor respeto.

Siendo que se le pierde el respeto a fanático que alienta su equipo durante la temporada regular hasta el final y al propio jugador nativo que se ha empleado a fondo para clasificar primero y luego competir por la corona y se ve desplazado por un jugador extraño a su equipo que lo relega a un segundo plano, lo que necesariamente produce en lo interno un malestar que desalienta y conspira contra la mística y la armonía que debe reinar en el conjunto .

El “draf” lo vería aceptable, si se limitara a unos pocos importados. No con peloteros estelares criollos que deben correr la misma suerte de su fanaticada por solidaridad y justicia. El “draf”, al final, puede traer sorpresa no del todo justo. Lo hemos visto. Un equipo que lució sotanero en la temporada regular de repente se proclama Campeón y otro que lucía imbatible durante el verdadero “todo contra todos”, cuando todos eran iguales, ve caer por el suelo sus ilusiones. Cosas de beisbol se diría. Pero sucede que este “draf” es un invento antideportivo. No es cosa del beisbol. Es otra cosa, insólita, que obedece a causas tan extrañas como esas caras de peloteros estelares de equipos descalificados que visten, en medio del torneo, otro uniforme.

Estoy seguro de que el fanático, que va al play identificado con su equipo, se sentiría más alegre y complacido si es uno de los suyos el que le da el merecido triunfo, o es causa de su derrota. No un extraño. Una solución posible seria aumentar los partidos de la temporada regular y disminuir el ”Round Robin” y la serie final.