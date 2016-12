Texas tuvo 2016 repleto de momentos mágicos

T.R. Sullivan

La temporada regular de los Rangers fue casi mágica. Su postemporada fue corta y decepcionante.

Pero no es justo dejar que la clase de octubre que tuvieron los Rangers opaque todo lo que hicieron para llevarse la División Oeste de la Liga Americana con el mejor récord en el Joven Circuito. Pero los Rangers fueron quienes dejaron en claro que la única meta era ganar la Serie Mundial, y nada más importa.

“No existen palabras para calmar lo que sentimos en estos momentos”, exclamó el manager Jeff Banister cuando todo acabó. “Y diré esto una vez más, les diré esto una vez más: Miren, tienes que usar este tipo de situaciones como esa llama que te sigue dando ánimo durante todo el invierno para regresar con la motivación intacta y seguir ganando. Y creo que lo seguiremos haciendo”.

La marca de los Rangers en la temporada regular de 95-67 fue lo suficientemente buena para ganar su séptimo banderín divisional en la historia del club. Pero lo más destacable fue cómo lo lograron, ya que encabezaron las Grandes Ligas con 49 victorias viniendo de atrás y un récord de 36-11 en juegos que se decidieron por una carrera.

Pero todo se acabó en la 10ma entrada de la derrota por 7-6 en contra de Toronto en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Los Azulejos terminaron barriendo esa serie, y la temporada de los Rangers llego a su fin.

“Observen las estadísticas y la forma en que jugamos todo el año, esos triunfos viniendo de atrás, las victorias por diferencia de una carrera; eso no es suerte”, manifestó Banister. “Nadie puede venir a decirnos que todo esto fue suerte. Estos muchachos son bien talentosos. No somos perfectos. Ningún equipo es perfecto. Me siento bien orgulloso de ellos”.

La temporada pudo haber terminado en una decepción.