Paulino quiere convertirse en formador de talentos

Ramón Rodríguez

Santo domingo

El receptor y bateador designado Ronny Paulino está enfocado en jugar béisbol y maximizar su rendimiento a favor de los Leones del Escogido, pero ha vislumbrado lo que desea hacer en el futuro: ayudar a niños de barrios pobres a desarrollar su talento y convertirlos en potenciales jugadores de béisbol.

Ronny Leonel Paulino, también fue un niño que tuvo la dicha de encontrar la mano de Pablo Neftalí Cruz que lo llevó al béisbol profesional. Lo describe como “su gran amigo y padre” porque según dice, todo lo que es hoy, se lo debe al laureado caza talentos.

Por eso, ha dedicado tiempo a meditar sobre ese proyecto de adentrarse en un sector, posiblemente Cristo Rey, de donde salió, para trabajar con niños.

“En un futuro me gustaría tener mi propia liga”, confesó Paulino, reflexionando en la experiencia propia de cuando era niño. “Salí de un barrio pobre y tuve la suerte de que Pablo (Neftalí Cruz) me vio y me firmó”, abriéndole la oportunidad de desarrollarse como pelotero.

Paulino, quien se paseó por ocho temporadas con cuatro organizaciones de las Grandes Ligas tiene como perspectiva en un futuro, luego de su retiro del béisbol “cambiar la suerte de niños”. “Aquí hay muchos talentos y me gustaría tener mi propia liga para desarrollar el talento de esos niños pobres de los barrios”, dijo Paulino quien pertenece a los Leones del Escogido en el país y en México al equipo de Tabasco. En México también ha jugado para Torreón.

Tiene compromiso para regresar en el verano al béisbol mexicano con Tabasco y pese a sus 35 años, todavía sigue siendo un jugador que responde bien en el juego de béisbol. Su rol en los últimos tiempos ha sido el de bateador designado.

Apunta que se mantendrá en la liga mexicana, pese a ser un circuito “muy exigente”, especialmente para los peloteros extranjeros.

Define al Escogido como “una organización excelente”, porque según afirma, siempre hay muy buenas expectativas y por eso los jugadores tienen el mejor trato posible.

“Para mí y todos los peloteros del Escogido debe ser un orgullo estar ahí, porque nos dan la oportunidad de demostrar nuestro talento”, siguió diciendo Paulino, mientras agotaba un sesión de práctica en el parque Quisqueya, previo al partido ante las Águilas Cibaeñas.

Entretenimiento

Paulino se precisa que es un hombre de familia y que cuando tiene tiempo libre se entretiene junto a sus tres hijos y esposa. “Muchas veces hacemos turismo interno viajando al interior del país para conocer lugares”, puntualiza el veterano pelotero.

“Me gusta mucho la pesca, me relaja, disfruto ese pasatiempo que casi siempre lo hago en compañía de mi familia”, explica el beisbolista, porque casi todo el año se la pasa jugando pelota.

Sostiene que sabe lo importante que es compartir con los niños, la esposa y tener contacto con el resto de la familia.

Parientes peloteros

Tiene dos primos que han sido firmados para el béisbol profesional.

Uno es Alex Reyes que fue firmado por los Marineros de Seattle y el otro es Roberto Paulino, que fue captado por los Expos de Montreal hace algunos años, pero que ya no está jugando.

Por el momento, él se mantendrá en la pelota y recomendaría a cualquier pariente o joven talento que se dedique a ese oficio, “claro, si tiene talento y está determinado a ser pelotero”.

A sus 35 años se siente con la suficiente fortaleza para seguir jugando béisbol y rendir en el terreno de juego. Con los Leones del Escogido es su bateador designado y en dos partidos del round robin ha agotado siete turnos, con dos imparables, incluyendo un doble, con dos anotadas dos remolcadas.