Los ganadores

Varios nombres surgen en los medios como ganadores de los distintos premios del torneo de beisbol invernal 2016-17, en su fase de temporada regular. Son estadísticas de un calendario de 50 partidos, durante los cuales un bateador de tiempo completo alcanza casi 150 turnos, aunque no se puede decir lo mismo de los pitchers iniciadores, que laboran muy poco. También existe el problema de los managers pues aquí hay el “síndrome” de botar a los dirigentes por cualquier “quítameestapaja”, aunque en este campeonato solo han sido suspendidos tres. Son ellos Felix Fermin , de las Aguilas, Audo Vicente, de las Estrellas y Mike Guerrero, de los Toros. Con Audo se dio el caso de que logró otro trabajo rapidamente, en cuestión de 24 horas, pues tomó el puesto de Guerrero en el equipo romanense.

Es prudente echar un vistazo a estos ganadores de premios, para ver algo de su pasado, su presente y su futuro:

LOS MANAGERS: Bobby Dickerson fue electo en los premios Apolo por su trabajo con los Gigantes del Cibao, ganando la serie regular con marca de 27-23. Dickerson es coach de tercera base de los Orioles de Baltimore, y si gana la corona aquí podría sonar para un futuro puesto de manager en liga mayor pues así funciona el sistema...En los premios Los Dominicanos Primero fue electo Luis Rojas, del Escogido, un jovencito de algo más de 30 años que viene haciendo carrera de manager en las menores de los Mets. Luis es hermano de Moisés Alou, hijo de Felipe, y fue dirigente campeón el pasado torneo con los propios Leones.

RUBEN SOSA, jardinero y 2da. base. Su historia ha circulado mucho en estas semanas. Es un joven de 26 años firmado por los Astros de Houston en ronda 23 del draft 2011, procedente de la universidad de Oaklahoma City. Tiene su historial de 5 años en las menores, luego ha jugado los dos últimos años en liga independiente y México y el invierno pasado estuvo actuando en la liga de Puerto Rico, prestado por el Escogido a Santurce. Allí conectó para promedio de .307..Con el Escogido ahora bateó .297 con 24 empujadas y 11 robos de bases.. El acaba de firmar pacto de liga menor con los Reales de Kansas City.

KELVIN MARTE: Es un caso especial el de este zurdo, firmado por los Gigantes de San Francisco en 2007. Marte es pitcher zurdo, con casi 10 años de experiencia en las menores, y en 2016 se estrenó en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh lanzando en dos partidos. En Lidom , con el Escogido, tuvo 5-1 y 1.01 de efectividad, lanzó 62.1 entradas, 43 hits, 54 ponchados. Tiene potencial para conseguir un puesto en liga mayor, y si no se lesiona puede durar un buen tiempo siendo pitcher importante en la liga dominicana.

RAMON TORRES: Firmado por los Reales de Kansas City en 2010, es un infielder de gran capacidad con el bate. Es nativo de Monción, provincia Santiago Rodríguez, y en 2015 jugó entre doble A y triple A agotando 461 turnos.Su promedio fue de .262 con 3 jonrones, 29 empujadas..Irónicamente, en la Lidom pegó 4 jonrones en 157 turnos, promedio de .306 y 16 impulsadas..

Noten que ninguno de ellos está entre los más cotizados novatos dominicanos de la actualidad pues son veteranos y pueden jugar a tiempo completo aquí.

EL PRIMERO: Licey ganó su primer juego del round robin a las Aguilas 4-1, en lo que significó una especie de extensión de la vuelta regular cuando los azules vencieron 8-2 en su serie particular de diez partidos.

La clave fue el pitcheo del zurdo abridor Yohan Flande, quien llegó al sexto con 4 hits y una carrera, y de ahí en adelante el relevo hizo lo suyo. Eso incluyó algunos hombres provenientes de las Estrellas, y al cerrador azul Jairo Asencio, algo desacreditado por su inestabilidad.

Diory Hernández tuvo la ofensiva con dos empujadas para el Licey, mientras los bates cibaeños estuvieron en silencio.

Jonathan Villar le puso calentura al juego con un espectacular robo del home en el 5to. pero las Aguilas no produjeron los batazos claves.

Fue una victoria fácil, y esta noche Licey recibe a los Gigantes en la capital. Las Aguilas de Manny Acta van al Estadio Cibao contra el Escogido, ambos en busca de su primer triunfo.

El Quisqueya estuvo a casa llena, y lo más probable es que eso ocurra hoy en Santiago, aunque no sea Licey el visitante.

Ah: anoten por ahí que las Aguilas regresan a la capital este jueves vs. Leones y el viernes vs.Tigres.

DE INTERÉS: Marcos Yaroide, cantante cristiano, tuvo a su cargo la interpretación del himno nacional dominicano anoche en el Quisqueya...La lluvia se ha adueñado del parque Julián Javier y no permite a los Gigantes casi jugar, provocando la suspensión del encuentro ante el Escogido.. Jorge Torres, director ejecutivo de Lidom, informó que ese choque tendrá lugar el sábado 7 de enero a las 6 de la tarde...Junior Noboa estuvo el domingo en La Semana Deportiva y dijo que los azules están conformes con el trabajo de los árbitros nativos, a quienes hay que darles más apoyo.También señaló que para el próximo torneo debe buscarse un método mediante el cual no sean los propios árbitros del terreno quienes decidan las solicitudes de las repeticiones..En eso estoy de acuerdo, pues Lidom debería designar una comisión de 3 en cada estadio..y caso resuelto.. Claro, deben ser gente calificada de beisbol, incluyendo personal que sepan apreciar y se sepan también las reglas... No se crean que el asunto es tan fácil... Una de basket: el lunes, Karl Towns tuvo un tremendo juego para Minnesota, en una victoria de 104-90 vs. Atlanta.. Towns tiró de 5-5 en lances de dos, de 3-3 en lances de 3 y de 3-3 en tiros libres, en total 22 puntos para una actuación perfecta pues metió todos sus disparos..Eso no abunda mucho para jugadores regulares..