Balance 2016

FÉLIX OLIVO

Hola Fiebruses. A solo días de culminar 2016 y mirando hacia atrás, creo que el golf repuntó y siguió escalando como deporte.

Sucedieron en nuestro patio cosas importantes como la celebración del Latin America Amateur Championship (LAAC) en Casa de Campo con la presencia de dignatarios del Augusta National, la R&A y la USGA. Qué mejor forma de empezar un año que con los mejores seleccionados amateurs de Latinoamérica jugando en nuestra tierra! En abril se hizo historia con la organización por primera vez de una “Qualy” hacia el primer evento del Web.com Tour en RD en la que clasificaron Ernesto Vitienes, Enrique Valverde Jr., y el colombiano Álvaro Arizabaleta. Luego vendría la segunda con Brad Brunner y Rafael Echenique clasificados al evento. En mayo vino el DR Open Profesional, con Timothy O’Neal ganando la séptima edición del torneo en Teeth of the Dog. Unos días después, a inicios de junio, fue celebrado el “Corales Puntacana Resort and Club Championship”, esta vez siendo el protagonista el Web.com Tour, resultando ganador Dominic Bozzelli con -24, sacando los jugadores ventaja de un Corales disminuido por la ausencia de viento. En julio ganamos la Hoerman Cup en Bahamas, convirtiéndonos en una verdadera amenaza para Puerto Rico, que siempre ha sido dominante en esos eventos.

También pasaron muchas cosas interesantes este año como el regreso del Tour de Categorías Generales, la instauración del Tour de Alto Rendimiento, la celebración del Member and Guest en Cayacoa, un sólido Tour Juvenil, nuevos eventos como el Big Scramble de Cocotal, y la celebración de eventos similares en Puntacana y el tradicional Big 5 de Cayacoa. Hubo viajes al exterior como el de la Liga Los Macos, la Liga FOA, la Liga El Círculo, y el que realiza Hiram Silfa con un grupo de amigos (Arizona este año). Tuvimos la novena edición del Tour Claro en forma consecutiva, la celebración del DR Golf Travel Exchange con más representantes internacionales que nunca, la cuarta edición del Torneo BM Cargo, la octava del Mitre, el Cap Cana Golf Cup, CEU Open, la novedosa puesta en escena por la revista Golf View de su gran torneo y fiesta en la playa, el DR Open Amateur, The Club Championship de Cayacoa, la eterna Copa Presidente del SDCC, ni hablar del Clásico David Ortiz, nuestro Torneo Senior Fiebre de Golf y cerramos con el inicio del Canita Golf Tour y la adquisición de los derechos por parte nuestra del Golf Channel AM Tour. No puedo mencionar todos los eventos por razones de espacio, pero entiendo que seguimos avanzando. Feliz 2017 y mantengan la bola en el fairway!