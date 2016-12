¡Lo más controversial de 2016!

En tres días culmina el año e iniciará otra saga de eventos en el golf, pero 2016 tuvo sus bemoles, los cuales resalta Golf Digest en su web. Veamos los temas que fueron titulares en un año convulso para nuestro deporte.

Éxodo Olímpico: Sin lugar a dudas, la competencia fue un éxito total pero se vio opacada por la ausencia de importantes figuras del deporte como Dustin Johnson, Jason Day, Jordan Spieth y Rory McIlroy, junto a más de veinte golfistas que no fueron a Río por temor al Zika (yo creo que temieron más a las pruebas de esteroides). Su presencia hubiera sido de gran impacto en los JJOO.

El manejo de la USGA en el US Open masculino: La realidad es que la USGA “se metió entre las patas de los caballos” con el manejo del incidente con Dustin Johnson. Fue un desastre en términos de relaciones públicas, y pudo haber sido peor si Dustin hubiera perdido el torneo. Por suerte la USGA cambió la regla de bola movida en el green a partir de 2017.

Los comentarios de Rory sobre el golf en los Juegos Olímpicos: McIlroy era la figura más esperada del golf en los Juegos Olímpicos, pero resultó ser el más crítico. “No defraudé el juego. No vine al golf para hacer que crezca. Vine a ganar torneos. Estoy feliz de mi decisión y no tengo remordimientos. Probablemente veré los Juegos por televisión, pero estoy seguro de que no veré golf”, fueron palabras que lo pusieron en una mala posición con los fans a nivel mundial.

Tiger no regresó a juego en el Safeway Open: Nadie puede culpar a Tiger de su decisión pues el sentía que no estaba listo para regresar. Lo que no se entiende es cómo se comprometió con el evento y luego, días después, toma otra decisión. Imaginen cuantos fans gastaron dinero en tickets de vuelo, entradas al torneo, hoteles y todo lo que supone moverse de un lugar a otro para que Tiger salga con eso.

La USGA de nuevo, ahora con el golf femenino: En el Playoff a tres hoyos del US Open femenino las cámaras evidenciaron que Anna Nordqvist tocó levemente el suelo en un házard, propinándole dos golpes de penalidad. La USGA no se lo informó a Nordqvist hasta el hoyo final luego de su tercer tiro, justo antes de que su oponente Brittany Lang jugara su tercer tiro sobre un házard de agua, lo que pudo haber provocado un desastre. Finalmente Lang gano por tres golpes.

Muirfield fuera de la rota del British Open: Tras el voto de parte de los miembros del club para no aceptar mujeres, la Royal and Ancient (R&A) sacó a Muirfield del calendario del British Open. Muirfield, sin lugar a dudas el mejor campo en la rotación de The Open Championship, fue criticado por jugadores y la prensa por su exclusión sexista.

Otros: Los controversiales comentarios del candente Ian Poulter, que es un “perro caliente”, el comportamiento de los fans durante la Ryder Cup, los comentarios del hermano de Danny Willet (actual campeón del Masters) sobre el público norteamericano (acabó con ellos), el debate entre Brandel Chamblee y David Duval en la misma Ryder, y el lío entre el padre de Ha NA Jang y In Gee Chun, tras una maleta golpear a la Chun en un pie, forzándola a perderse varios torneos.