Aneury Tavárez, primer “pick” del Sorteo Jugadores Nativos

Freddy Tapia

Santo Domingo

Los Gigantes del Cibao convirtieron al jardinero Aneury Tavárez en un sorpresivo primer “pick” en una mañana de sorteos en el que los delegados de los cuatro equipos salieron contentos, pero que solo el tiempo dirá quienes permanecerán sonrientes en el Round Robin que iniciará este martes 27 cuando las Águilas Cibaeñas visiten a los Tigres del Licey y los Leones del Escogido a los Gigantes del Cibao.

En esa primera ronda del Draft de Nativos, el Licey seleccionó al relevista Wilfrin Obispo, quien como Tavárez pertenece a las eliminadas Estrellas Orientales. Las Águilas, tercero en el standing de la serie regular, y los Leones, cuartos, optaron por los lanzadores Edgar García, también de los Paquidermos, y Héctor Neris, de los Toros del Este, respectivamente.

Completan draft nativos con Cabrera y Valverde

El equipo de los Gigantes escogió en las próximas dos rondas de nativos a los pitchers Edwar Cabrera y José Valverde, ambos del conjunto romanense, mientras que los Tigres se quedaron con los brazos de Ivan Piñeiro y Marlon Arias, de las Estrellas.

Las Águilas, a su vez, se fueron con el serpentinero zurdo Fernando Abad y con el infielder Héctor Gómez, a quien habían fichado también en el sorteo del 2014.

Los Leones, en tanto, decidieron seguir fortaleciendo su tambaleante bullpen y seleccionaron al “Jumbo” José Rafael Díaz y a Fabio Castillo, del conjunto romanense los dos.

En el Sorteo de Importados, en el que llamó la atención la suerte del Licey, que tras la primera ronda en la que los Gigantes eligieron al inicialista Jason Krizan, de las Estrellas, el equipo azul no lo pensó dos veces para escoger al zurdo Evan MacLane, el as del los verdes en las últimas ocho campañas.

Las Águilas se decidieron por el cerrador de los Toros, Preston Claiborne, y los escarlatas por Bryan Evans, también del combinado romanense.

“Hicimos un buen draft”, enfatizó Luis Rojas, el único dirigente que estuvo presente en la actividad celebrada en el tercer nivel del parque Quisqueya Juan Marichal.

“Escogimos brazos buenos del bullpen, un tema que durante la temporada nos afectó, y a un pitcher abridor como Evans que ya conoce la liga, que nos daria profundidad. Estamos bastante satisfechos con lo que pasó hoy (ayer) aquí en el draft”, puntualizó Rojas, quien, asimismo, adelantó que hay muchas posibilidades de que Chris Leroux lance el primer partido de la serie contra los Gigantes mañana en el estadio Julián Javier.

LAS ESCOGENCIAS

Gigantes

1-Aneury Tavárez (OF)

2-Edwar Cabrera (PZ)

3-José Valverde (PD)

--------------------

1-Jason Krizan (OF)

2-Cory Riordan (PD)

3- Matt Zielinski (PZ)

4-Colt Hynes (PD)

Licey

1-Wirfin Obispo (PD)

2-Iván Piñeiro (PD)

3-Marlon Arias (PZ)

------------------

1-Evan MacLane (PZ)

2-Austin Wynnes (C)

3-Maichael Dimock (PD)

4-Nik Turley (PZ)

5-Zach Lutz (INF)

Águilas

1-Edgar García (PD)

2-Fernando Abad (PZ)

3-Héctor Gómez (INF)

-------------------

1-Preston Claiborne (PD)

2-Chris O´Grady (PZ)

3-Malcom Culver (PD)

4-Jordan Smith (OF)

Leones

1-Héctor Neris (PD)

2-José Rafael Díaz (PD)

3-Fabio Castillo (PD)

---------------------

1-Bryan Evans (PD)

2-Taylor Davis (iNF)

3-Dan Black (INF)

4-Jake Goebbert (OF)

5-Daniel Stumpf (PZ)