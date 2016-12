La liga de béisbol RD pospone el sorteo de jugadores

Juan Julio Gómez / (EFE)

Santo Domingo

La Liga de Béisbol Dominicano (Lidom) pospuso para este domingo el sorteo de jugadores criollos y extranjeros de los dos conjuntos eliminados, con miras a la semifinal del torneo local.

La Lidom informó este sábado, en su cuenta de Twitter, que el sorteo se celebrará mañana a las 10.00 (hora local), en el estadio Quisqueya, en la capital dominicana.



Los conjuntos Gigantes del Cibao, Tgres de Licey, Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido podrán elegir jugadores de Estrellas de Oriente y Toros del Este.



En total hay 48 peloteros disponibles, aunque los mejores exponentes de los dos equipos no participarán en la semifinal.



Entre los beisbolistas que no verán acción en la siguiente fase figuran los integrantes de las Estrellas: Junior Lake, Gustavo Núñez, Michael Martínez y Gabriel Guerrero.



El lanzador Raúl Valdés, Cristhian Adames, Teoscar Hernández y el codiciado jardinero Abraham Almonte (Toros), decidieron no jugar en la competición.



Equipos como las Águilas tenían en la mira a Almonte, para generar mayor ofensiva en la tropa que dirige Manny Acta.



Sin embargo, los ejecutivos de las cuatro novenas tendrán la opción de elegir a los cerradores Wirfin Obispo (Estrellas) y José Rafael Díaz.



También podrán escoger a los jugadores de posición, Yordani Valdespín y Orlando Calixte, ambos de las Estrellas.



Los cuatro equipos clasificados disputarán una serie de 18 encuentros, de los que saldrán los dos conjuntos que se enfrentarán en la final.