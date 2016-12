Mendy explica porqué los jonrones bajaron este año

William Aish

Santo Domingo

Mendy López, líder en jonrones de todos los tiempos en el béisbol dominicano y voz autorizada para hablar de batazos de cuatro esquinas, entiende que la merma de cuadrangulares en la presente campaña se debe a que el torneo tiene muchos jugadores jóvenes, que a su vez tienen poca experiencia jonronera.

En la serie regular se conectaron un total de 92 jonrones. Los Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas llevaron la voz cantante con 20 y 18, respectivamente. Luego siguió el Escogido (15), Estrellas y Licey (14) y Toros (11).

El año pasado los equipos mandaron 151 pelotas por encima de la verja, promediando 25 por club. El líder en ese renglón fue la novena de los Gigantes, que terminó con 36.

Ramón Torres, Rhys Hoskins, Dylan Cozens y Marco Hernández lideraron la liga en cuadrangulares con 4 cada uno. Otros cinco jugadores terminaron empatados con tres.

La última vez que un liderato de jonrones se ganó con cuatro fue en la temporada 1991-92. Julián Yan (TE), Francisco Cabrera (EO), Gerónimo Berroa (LE) y Sammy Sosa (LE).

“Es una liga difícil de conectar jonrones, la historia me apoya. Pero también en los últimos años hay muchos jugadores jóvenes que tratan de hacer jonrones, y no se trata de hacerlo. Se trata de analizar el juego, conocer el pitcher y estudiar en qué conteo lanza X pitcheo para entonces hacer el ajuste”, expresó Mendy, quien disparó 61 cuadrangular en el Béisbol Invernal.

“Veo jóvenes sin poder que tratan de hacerlo, y no le recomiendo a ningún jugador que se pare en el -home plate- a buscar cuadrangulares”, agregó Mendy, quien también es líder de jonrones en Series Finales con 7.

“La falta de jonrones se debe a que no hay experiencia de jugadores con poder, excepto Juan Francisco, después de él no veo un jonronero en la liga”, consideró.

Diijo que conoce jóvenes fuertes y con grandes “swines” que en los circuitos minoritarios dan muchos palos, pero que solo le autorizan a jugar un mes o como máximo mes y medio y que ese también es otro factor.

Otro de los aspectos que añade Mendy es que la liga carece de jugadores de renombres y que son estelares en el béisbol organizado.

“La falta de estelares en Grandes Ligas también incide en la producción jonronera de la liga. Las organizaciones prohíben a algunos de sus jugadores tener acción y eso es parte del problema”, observó. “La lluvia también han hecho mucho daño al torneo, ya que el jugador de ofensiva no se prepara igual”.

Cree Juan Francisco le pasará en jonrones

Mendy tiene bien claro que tarde o temprano el “Caballo Azul” le romperá su récord de cuadrangulares, que posee desde noviembre del 2011. Francisco compila 56 batazos de cuatro esquinas, a solo 5 de empatarlo y 6 para destituirlo.

“Sin dudas Francisco (Juan) me va a romper el récord, lo único que no debe desesperarse”, aseguró Mendy, quien nunca fue líder en jonrones en una campaña.

“Estoy consciente que un bateador con poder, que la ha sacado varias veces por los 411 me pasará como máximo jonronero de la pelota dominicana. Juan lo merece, es un gran bateador de poder que va camino a romperlo”, agregó.

“Yo fui consistente en cuanto a los jonrones, pero nunca me comparo con Francisco, quien se ve en el -home plate- como una bestia. Cada vez que va a batear pienso que la va a sacar”, precisó.

Francisco tiene 10 años en la liga. Inició con los Gigantes del Cibao en la temporada del 2006, hasta la temporada del 2011 cuando fue cambiado a los Tigres del Licey.

EL DINERO CAMBIÓ A LOS JUGADORES

Mendy jugó por 14 temporadas en el circuito local, trece de ellas con las Águilas Cibaeñas y una con los Gigantes del Nordeste, hoy Gigantes del Cibao.

Miembro de la dinastía aguilucha que llegó a la final en cuatro ocasiones, ganando tres de ellas. Jugó con peloteros de la talla de Miguel Tejada, Tony Batista, Luís Polonia, entre otros peloteros insignias del equipo amarillo.

Con vasta experiencia, Mendy entiende que a los jugadores de ahora les falta un poquito de entrega y jugar más con el corazón.

“Sin dudas que el dinero cambió el béisbol. No quiero juzgar a nadie, pero lo que veo en el terreno es jugadores que no respeten el uniforme (no todos). No quiero faltarle el respeto a nadie, pero veo mucho relajo en el terreno, que cuando yo jugaba no lo veía”, manifestó.

“Hay jugadores que desde le entregan la titularidad se creen son los mejores y no debe ser así. Entiendo que debe haber más respeto por el juego y orgullo por esta profesión”, agregó.

