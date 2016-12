El Comité Olímpico ofrece gala en un asilo de ancianos

Santo Domingo

El merenguero Johnny Ventura y el baladista Niní Cáffaro deleitaron con sus interpretaciones a los envejecientes del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís en el tradicional encuentro que cada año celebra en el lugar el Comité Olímpico Dominicano (COD).

Desde la entrada de los veteranos artistas, el lugar se convirtió en una “gala del recuerdo” para los ancianos que habitan en el asilo San Francisco de Asís.

Además de sus interpretaciones musicales, Ventura y Cáffaro socializaron con los internos del lugar, algunos de los cuales recordaron momentos en que ambos artistas comenzaban a ganar espacio en el ambiente artístico.

“Gracias al Comité Olímpico que me da esta oportunidad de compartir ustedes”, comentó Niní Cáffaro previo al inicio de de su amplio repertorio que incluyó piezas como: Mi debilidad, Ya no me quieres y la canción de canciones, Por amor.

Los nutridos y prolongados aplausos y vítores se dejaron sentir a cada momento. ¡Bravo! ¡Bravo!, se escuchaba gritar a Antonio Rodríguez, un envejeciente de voz enérgica y que, con bastón en manos, se paseaba por todo el salón.

“Niní es un cantante que todavía emociona con sus interpretaciones”, manifestó el señor Rodríguez al hacer uso de la palabra para agradecer el gesto del COD al llevar al artista al lugar.