Jeurys Familia se une al equipo que le abrió las puertas

Santo Domingo

Cuando no había deSpuntado en el béisbol de las Grandes Ligas, Jeurys Familia recibió una oportunidad con los Gigantes del Cibao. Esa es una de las principales razones por la cual este lanzador derecho se encuentra hoy practicando con los Gigantes, a pesar del status que le confiere haber liderado Las Mayores en juegos salvados con 51 durante la contienda de 2016.

Familia lanzó ayer un “live BP” en el estadio Quisqueya y dijo sentirse en óptimas condiciones para su debut con la organización francomacorisana la semana próxima. “Estoy aquí para ayudar al equipo y tratar de traer un campeonato nuevamente”, declaró Familia, quien pertenece a los Metros de Nueva York. “Estoy haciendo esto porque recuerdo que cuando no había llegado a las Grandes Ligas, cuando prácticamente no era nadie, aquí me abrieron las puertas y me dieron el chance de lanzar y ahí fue cuando todo empezó a mejorar para mí y llegué a Grandes Ligas. Me siento bien agradecido de esta organización porque me tomó en cuenta cuando no era nadie en este negocio”.

Desde 2013

La más reciente ocasión en la que el derecho nativo de Santo Domingo actuó en la pelota invernal dominicana fue en la temporada 2012-13. Esa vez trabajó en seis partidos (seis entradas y un tercio) en los que permitio ocho hits y dos carreras limpias para un promedio de carreras limpias permitidas de 2.70.

Familia informó que tratará de ayudar a los Gigantes desde el rol que establezca el dirigente Bobby Dickerson, pero adelantó que solo tiene permiso para lanzar 10 episodios. “Haré lo que sea, en el séptimo o en el octavo. Donde me pongan”, dijo. “Lo que quiero es ayudar al equipo”.

Él no descarta que en el proceso de esos innings trabajados consiga extender el permiso de trabajo de los Metros, especialmente si los Gigantes avanzan a la Serie Final.