Las noticias del basket RD en 2016

Son escasos los días que restan para que el año 2016 sea historia y dé paso al 2017 por lo que es propicia la ocasión para repasar las noticias más importantes y los hechos de mayor relevancia para el baloncesto en los casi pasados 366 días (este fue bisiesto):

1 - El premio de Towns. El premio de Novato del Año obtenido por Karl-Anthony Towns, de los Timberwolves de Minnesota, e integrante de la selección nacional se llega las palmas entre las notas más destacadas el 2016.

2 - El contrato de Horford. Al Horford dejó a los Hawks de Atlanta y pasó a las filas de los Celtics de Boston por un contrato de cuatro años y 113 millones de dólares que hizo historia en el deporte dominicano.

3 - Bronce en Centrobasket. Con el debut del entrenador Melvin López, la selección de RD se alzó con la medalla bronceada en el último centrobasket de la historia. Sadiel Rojas, Víctor Liz, Ángel Luis Delgado, Eloy Vargas y Juan Coronado, entre otros se destacaron.

4 - Plata en el U-15. En Patillas, Puerto Rico, el equipo dominicano terminó en el segundo lugar al ceder en el partido por el título ante los locales boricuas. David Jones, Emmanuel Rodríguez, Derekjeter Mejía estuvieron entre los mejores.

5 - Leones ganan en la LNB. Liderados por Manuel Fortuna y con la dirigencia de David Díaz, los Leones de Santo Domingo se impusieron en siete vibrantes partidos a los Metros de Santiago, que buscaban el tri-campeonato y establecieron marcas de victorias.

6 - Regreso del Mauricio Báez. El retorno del Mauricio Báez al torneo de baloncesto superior distrital -que tenía dos años sin ser organizado- no pudo ser más exitoso al barrer por 4-0 a San Carlos en la serie final y lograr su sexta corona en la historia.

7 - Liga Profesional Femenina. La Liga Nacional de Baloncesto Femenina tuvo su primera edición con ocho equipos de cinco provincias y fue ganada por las Olímpicas de La Vega.

8 - Nuevos Inmortales. Felipe López, Eugene Richardson y Humberto Rodríguez fue elegidos para ingresar al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en un justo reconocimiento a sus acciones dentro del basket criollo.

9 - Número 11 en Mundial U-17. El equipo dominicano quedó por delante de Finlandia, Argentina, China Taipei, Mali y Egipto. Anderson Mirambeaux, Alanzo Frink y Miguel Díaz estuvieron entre los más destacados.

10 - Actuación de Mendoza en PR. Rigoberto Mendoza fue integrante del Quinteto Estrella y Defensivo y marcó 50 tantos en un partido de semifinal con los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.

Un momento triste lo constituyó el fallecimiento del ex presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Julio Subero. El momento critíco se presentó con los aislados incidentes registrados en diferentes torneos por el imprudente comportamiento de los fanáticos. El fracaso más sonoro ocurrió en el Premundial U-18 en Valdivia, Chile, donde el equipo criollo quedó en octavo lugar sin poder obtener ninguna victoria.

La opinión de Cynthia

“En el mundo del baloncesto han pasado durante este año un par de importantes acontecimientos. Uno de ellos lo realizó en la NBA Karl Anthony Towns, hijo de una inmigrante santiaguera y un estadounidense. Este jovencito recibió su nacionalidad dominicana por sangre y nos ha representado en varias selecciones nacionales desde los 15 años, fue parte del equipo que clasificó al Mundial España 2015, fue elegido primer pick en el mejor baloncesto del mundo no solo fue el primer dominicano (que de seguro pasarán muchos años para otro lograrlo) si no también el primer latinoamericano, fue Novato del Mes durante seis meses y para un jugador de más de siete pies hizo algo más que extraordinario: ganó el concurso de habilidades, pero no se queda ahí. Logró ser el Novato del Año en el gran baloncesto del mundo, más la destacada actuación que está teniendo en esta campaña. Sin temor a equivocarme es el atleta del año del país. El otro gran acontecimiento fue la realización de la primera Liga Nacional de Baloncesto Femenina. Fue importante para las mujeres donde se demostró que sin mucho presupuesto, solo con el patrocinio del Ministerio de Deportes, se hizo un gran torneo donde se demostró la calidad de muchas jóvenes que practican este deporte, y con el apoyo de mucha gente que participó sin ningún interés solo por el hecho de ser amantes de la disciplina y porque quieren ver el baloncesto femenino resurgir y estamos esperanzados de contar nueva vez con el apoyo del Ministerio de Deportes y esperando la llegada del sector empresarial para que esta liga continúe el próximo y por muchos años másÖ.El señor es mi fortalezaÖ.Bendiciones”.