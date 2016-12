Hanley será el sustituto de David

Ian Browne

(MLB.com)

Durante los últimos meses, el entusiasmo de Hanley Ramírez por todo lo relacionado con el béisbol ha sido contagioso, lo cual hace fácil olvidar que hace poco el dominicano se encontraba en una encrucijada.

Luego de que Ramírez registrara OPS (porcentaje de embasarse más slugging) de apenas .717 y se viese limitado 105 partidos en el 2015, la fanaticada de Boston prácticamente le suplicó al presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, que canjeara al veterano.

Pero los Patirrojos decidieron ser pacientes y Ramírez los recompensó con una campaña destacada en el 2016. Ahora, el equipo está entusiasmado de tenerlo bajo contrato por dos años más.

En el 2017, Ramírez sustituirá a su compatriota y buen amigo, David Ortiz, como bateador designado titular de los Medias Rojas. En ese sentido, les está dando prioridad a las necesidades del equipo.

“Simplemente quiero jugar y tener mis cuatro turnos al bate, quizás cinco. Lo demás no importa”, dijo Ramírez hace poco. “Salir y luchar. No importa dónde juegue. No voy a decir que quiero hacer una cosa o la otra. Simplemente voy a presentarme a los entrenamientos primaverales y hacer lo que me pidan”.

Aunque Ramírez aportó una defensa sólida en la primera almohadilla en el 2016 - su primera campaña en dicha posición - no le da reparo que los Medias Rojas hayan firmado al agente libre Mitch Moreland para hacerse cargo del puesto. Ramírez verá acción como inicialista de vez en cuando.

“Hanley ha hecho un gran trabajo a la hora de ponerse en forma físicamente para resistir el número de juegos que disputó en la primera base [en el 2016]”, dijo el capataz de los Medias Rojas, John Farrell. “Logró su propio repunte. Pero en cuanto a la transición al rol de BD se refiere, ha cooperado y sus comentarios lo reflejan”.

Más de dos meses después de que su equipo fuese eliminado por los Indios en la Serie Divisional de la Liga Americana, Ramírez se está comportando como un jugador que quisiera que la temporada del 2017 estuviera a punto de arrancar. La adquisición de otro as, el zurdo Chris Sale, lo tiene aun más entusiasmado.

“Creo que estoy más motivado [de cara a la temporada del 2017] porque no llegamos más lejos en los playoffs”, dijo Ramírez. “No veo la hora de regresar, volver a los playoffs y llegar más lejos”.