Valle Nuevo para agua

Los dominicanos necesitamos el agua de Valle Nuevo. Sin ella la vida en la ciudad de Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, Azua y gran parte de Barahona, sería un calvario.

Particulares que se dicen propietarios de terrenos en ese parque nacional están cultivando más de 20,000 tareas de hortalizas. Sin esa producción los dominicanos podemos vivir porque se pueden cultivar en otros lugares donde no se ponga en peligro el nacimiento de ríos muy importantes para suplir agua a las ciudades costeras.

El Estado ha tomado la decisión de recuperar y controlar a Valle Nuevo para que sirva al propósito de seguir siendo una tina para dar agua y parece que no hay ningún otro propósito más noble y útil que ese.

Por eso LISTÍN DIARIO respalda que las autoridades aseguren que Valle Nuevo y todos los parques nacionales se respeten, se reforesten y se disfruten, pero jamás que se agredan con agricultura, con cría de ganado doméstico, con vertido de agroquímicos y órganos fosforados que acaban con la flora y la fauna silvestre de esos lugares importantes para el equilibrio ecológico y para nutrirnos de agua para consumo humano.

El Gobierno debe hacer cumplir su propósito de no permitir labores agropecuarias en Valle Nuevo, pero debe hacerlo proporcionando una solución a los pequeños productores que se habían establecido allí, mediante un traslado programado a otros lugares explotables. Con la gente que tiene allí cabañas de veraneo y explotaciones mayores, la actitud del Gobierno debe ser la de permutar esas mejoras a futuro para no hacer despojos y lograr que todas las personas vinculadas con esa zona tengan una actitud de respaldo a su recuperación.

Pero lo que está claro es que nadie puede justificar que una zona exclusiva para producir agua, que disfrutan millones de personas, sea arruinada por el interés particular de cientos de familias que se han situado en una parte del territorio nacional del que, en varias ocasiones, han sido desalojadas.

Valle Nuevo es para producir agua, no para sembrar papa ni fresas. De manera que la decisión del Gobierno de no permitir ningún tipo de actividad agresiva a ese propósito, no puede ser cuestionada y en el caso del LISTÍN DIARIO, la respaldamos completamente.