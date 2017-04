Alicia bárcena llama a generar nuevos pactos en la región

Santo Domingo

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó a los países de la región a generar nuevos pactos políticos y sociales para retomar la senda de crecimiento económico, apuntalando la inversión y diversificando la matriz productiva, y combatir la persistente desigualdad social, que describió como “uno de los grandes flagelos de la región, que conspira contra todo”.

Durante una sesión del Foro Económico Mundial sobre América Latina 2017 que se realizó en Buenos Aires, Argentina, Bárcena señaló que “si queremos tener futuro, tenemos que cambiar profundamente el estilo de desarrollo”, utilizando como guía la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015 en el seno de las Naciones Unidas.

El encuentro, inaugurado por Mauricio Macri, presidente de Argentina, y Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), reunió a líderes globales y regionales del ámbito empresarial, del sector gubernamental y de la sociedad civil para compartir ideas estratégicas sobre el futuro inclusivo de América Latina.

En el panel titulado Rethinking Market Capitalism (Repensando el capitalismo de mercado), Bárcena indicó que “la igualdad con titularidad de derechos es hacia donde debemos repensar el capitalismo”, por medio de la creación de “nuevas coaliciones políticas y sociales que permitan cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil”.

La alta representante de las Naciones Unidas debatió con Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y actual presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode); Felipe Larraín Bascuñán, director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile; Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, y Mauricio Lazala, subdirector del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, con la moderación de Carlos E. Cue, periodista del diario El País.

En otra sesión, titulada Economic Outlook for Latin America (Perspectivas Económicas para América Latina), Bárcena expresó que América Latina y el Caribe, cuya economía se expandiría 1.3% en 2017 después de dos años de contracción, ha enfrentado con cautela el contexto internacional de bajo crecimiento y de incertidumbre generada por la revisión de los tratados de libre comercio a nivel global.

La inflación está relativamente controlada (en torno al 8.3% como promedio, excluyendo a Venezuela), al igual que el déficit de cuenta corriente (2.2% en promedio), dijo. Las reservas internacionales han aumentado y el riesgo soberano ha mejorado, lo cual abre opciones para el financiamiento externo, aunque se ha elevado la deuda pública, apuntó.

“La región no ha logrado apuntalar apropiadamente la inversión pública y privada para retomar las altas de crecimiento observadas en años recientes”, sostuvo. A fines de 2016 se completaron 11 trimestres consecutivos de caída de las tasas de crecimiento de la formación bruta de capital fijo en toda la región, manifestó.

América Latina y el Caribe tampoco han podido aprovechar el comercio intrarregional, que ha caído en los últimos años, y no ha avanzado lo suficiente en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, señaló en el panel que compartió con Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de Argentina; Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas de Panamá; David A. Lipton, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Guillermo Ortiz, presidente del banco de inversión BTG Pactual América Latina, con la moderación de John Paul Rathbone, editor para América Latina del periódico The Financial Times.

“Mientras no rompamos la cultura de los privilegios, América Latina y el Caribe no podrán caminar hacia una prosperidad compartida”, dijo Bárcena, quien también llamó a incluir dentro del debate económico actual a fenómenos como la migración y el llamado “nacionalismo económico” observado en algunos países desarrollados. “Los datos indican que 30 millones de latinoamericanos viven fuera de la región, 20 millones de ellos en Estados Unidos (11 millones de los cuales son indocumentados)”, indicó.

Más temprano, durante el panel Responsible Extractives Development for Latin America (Desarrollo responsable de las industrias extractivas en América Latina), la CEPAL y el Foro Económico Mundial hicieron una invitación conjunta a establecer un diálogo regular de alto nivel entre los gobiernos, las empresas del sector extractivo y la sociedad civil de América Latina y el Caribe con el foco puesto en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Una experiencia en este sentido es la Responsible Mineral Development Initiative (RMDI), lanzada en junio de 2010 por el WEF con el objetivo de entender mejor y buscar soluciones a los desafíos y las complejidades del desarrollo minero responsable y sostenible.

En la sesión Implementing SDGs & New Urban Agenda in Cities (Implementando los ODS y la Nueva Agenda Urbana en las ciudades), Bárcena describió las principales tendencias en materia de urbanización en la región, las que están condensadas en el documento de la CEPAL Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe: seis mensajes claves.

La alta funcionaria destacó especialmente algunos retos relacionados con la igualdad de género, los flujos migratorios y la recolección de información, incluyendo tanto las fuentes estadísticas tradicionales como la información geoespacial y la analítica de grandes datos.

En dicho panel, Bárcena también anunció que la CEPAL acogerá del 3 al 6 de octubre, con el apoyo del WEF, la Semana de las ciudades sostenibles, que incluirá un diálogo público-privado sobre la implementación regional de la Nueva Agenda Urbana adoptada en 2016 durante la conferencia Habitat III realizada en Quito.