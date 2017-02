Campesinos de Ocoa dicen ser marginados

Sergio Cid

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

San José de Ocoa, específicamente las localidades de Las Lagunetas y Arroyo Palma han sido las protagonistas del olvido por parte del Gobierno, así lo plantea el presidente de la Federación de Campesinos de esa localidad, Rafael Presinal.

Según explica el dirigente comunitario, con el paso de los años han llegado y se han ido ministros de Agricultura y ninguno ha respondido a las súplicas que hacen los agricultores de la zona.

“Los campesinos de Ocoa hemos sido marginados por el Gobierno actual y por los que han pasado”, afirma.

Cuando se habla del sector agropecuario, Presinal describe como triste la situación en la que está San José de Ocoa, indica que allí existe una dependencia del Ministerio de Agricultura, pero que la misma no cuenta con los recursos necesarios para brindar ayuda a quienes hacen parir la tierra.

“A los técnicos que trabajan en el ministerio los agricultores le solicitan ayuda para que les inspeccioonen sus cosechas, pero nos encontramos con la triste historia de que no tienen combustible para moverse”, asegura.

Asimismo, expresa que la oficina de la dependencia del Estado no cuenta con insumos para auxiliar a los productores.

No solo el sector agrícola de la zona se ve afectado sino también las vías de acceso a los campos, que según Presinal no están en condiciones para ser transitadas.

“Así están los parajes, es totalmente denigrante lo que está pasando allí”, resalta.

Destaca que en la comunidad de Arroyo Palma, localizada a unos 4 kilómetros de San José de Ocoa, los cultivos muchas veces se pierden por falta de un medio para transportarlos.

El líder agropecuario plantea que el presidente Danilo Medina ha dicho que está identificado con el campo, pero que entienden que eso no se corresponde con la realidad que viven.

“Se dice una cosa en los medios de comunicación, pero en la práctica hay otra”, dice. Precisa que en San José de Ocoa hay alrededor de 10,000 a 12,000 productores de habichuelas, tomates, cebolla y otros rubros agropecuarios, los cuales se ven afectados por la situación en la que están.

La comunidad pide una mayor invesión por parte del Estado dominicano.

INVERSIÓN Y RECURSOS EN LA PROVINCIA

El presidente de la Federación de Campesinos de San José de Ocoa, Rafael Presinal, indicó que la provincia le pide al Gobierno una mayor inversión en recursos, además de proveerles mayores facilidades a los productores de la zona.

“Queremos que los caminos vecinales se mejoren, porque realmente en la situación que está nuestra agricultura la provicia no avanzará y si la provincia no avanza no lo hará el país”, puntualizó. Asimismo, explicó que ellos son una parte muy importante para el sector productivo de República Dominicana. “Somos uno de los principales productores de vegetales del país y necesitamos ser ayudados para poder avanzar en materia de la agricultura”, manifestó.