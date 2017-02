Raymundo J. Haché A.

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

En el artículo anterior explicamos por qué todos debemos conocer la Ley de Reestructuración. En esta ocasión analizaremos los beneficios que la ley presenta para los acreedores con problemas de liquidez.

Uno de los problemas más grandes que tiene una empresa o comerciante que tiene problemas de liquidez, es la insistencia de los cobradores, los embargos y demandas de sus acreedores y la presión en los bancos por los sobregiros que tiene. En estas circunstancias muchas empresas y comerciantes tienen años y tal vez para ellos ya sea muy tarde, sin embargo, para otros puede ser el momento oportuno para obtener un respiro.

Una vez aceptado el proceso de reestructuración por el tribunal competente, todo proceso legal, demandas, o embargos contra la empresa o comerciante quedan suspendidos. Con esto se busca darle un respiro a la empresa o comerciante para que pueda preparar, con la asistencia de los oficiales designados por ley, y registrados en la Cámara de Comercio correspondiente, un plan de reestructuración. Este plan debe permitir a la empresa o comerciante continuar sus operaciones, pagar sus deudas y sobrevivir.

El respiro anterior no evita que ciertos procesos que solo buscan confirmar derechos, y no tocan los activos de la empresa o comerciante, continúen. Claro, estos procesos no podrán de pie a embargos, ya que los mismos están prohibidos desde el momento en que se acepta el proceso en el tribunal competente.

Otro de los elementos que aceleran el cierre de una empresa o comerciante, es el pánico o miedo al no pago que tienen los suplidores. Adicionalmente a este miedo, también está la realidad de que muchas veces a los suplidores se les debe una importante suma de dinero. A fin de resolver esta situación, la ley contempla la figura del “Suplidor Esencial.” El Suplidor Esencial es aquel sin el cual el negocio no puede sobrevivir. Por ejemplo, una tienda de pantalones no puede subsistir sin comprar pantalones. Así, quien le vende pantalones a esa tienda se convierte en un Suplidor Esencial.

¿Cómo podremos motivar a un Suplidor Esencial para que siga vendiendo a un negocio con problemas de pago? El punto básico es dinero. Dinero para pago. En estos casos se permite llegar a acuerdos para que ese suplidor reciba ciertos pagos para reducir los atrasos. Además, a través del tribunal se le garantiza el pago a cierto plazo acordado. Todo lo anterior garantiza al suplidor y permite al negocio o comerciante sobrevivir mientras se organiza la reestructuración del negocio o comerciante.

Muchos se preguntan cómo puede una empresa que tiene problemas recuperarse. Las causas de los problemas de liquidez de una empresa o comerciante son diversas. Estas deberán ser resueltas en el plan de reestructuración que se presente. Pero en la mayoría de los casos la sola solución de las situaciones que causaron los problemas de liquidez no solucionan el caso. En la mayoría de los casos se necesita dinero fresco. Ese dinero fresco vendría de los socios del negocio, de vender activos y, en última instancia, de préstamos de instituciones o de terceros. El problema está en que cuando las empresas o comerciantes reconocen o se dan cuenta de la iliquidez, ya todas las líneas de créditos o garantías están otorgadas. Para estos casos se prevé que quienes presten en el proceso de reestructuración tendrán garantías privilegiadas.

Usted puede conocer de empresas que pudieran aprovecharse de estos beneficios, consulte expertos antes de querer solicitar el amparo de la ley. Hablo de expertos, porque no solo debe ser un abogado, sino también un experto financiero.

El autor es abogado en ejercicio y empresario de muchos años. Ha participado en la modificación de la ley de sociedades y en la ley y reglamento de la Ley de Reestructuración Mercantil. Ha sido ponente y profesor en los temas mencionados.