La licencia postnatal será de 14 semanas desde hoy

Viviano de León y Juan Eduardo Thomas

Santo Domingo

Los empresarios dominicanos están obligados a aplicar la resolución emitida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que el país es signatario de ese organismo y tiene que acatar todas sus decisiones.

Así lo expresó el ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, quien dijo que República Dominicana es signataria de ese acuerdo y que por lo tanto todo empleador debe cumplir con lo establecido en ese convenio.

“Nosotros somos signatarios de la OIT, la resolución 162 del organismo establece que no serán 12 semanas sino que serán 14 semanas que le toca a una mujer de licencia postnatal. Si nosotros somos signatarios, no es un problema de si queremos o no acogernos, es que hay que cumplir con lo establecido, o estamos en un Estado de derecho o no estamos en un Estado de derecho”, sostuvo Fadul, entrevistado en el Palacio Nacional.

El ministro de Trabajo dijo que en el país existe la institucionalidad y que por lo tanto hay que acogerse a las reglas, sin pretender violarlas.

Sobre las licencias postmaternidad, que a partir de hoy serán ampliadas de 12 a 14 semanas, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, consideró que se trata de algo justo porque “cuando una madre da a luz, necesita un tiempo equis para su recuperación”.

“Nosotros vamos a cumplir con lo que determine la ley y el Ministerio de Trabajo”, señaló el empresario.

La decisión de extender dos semanas más a la licencia postmaternidad se estableció en el Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que debe ser acatado por los países signatarios de ese organismo. Su principal novedad es la disposición de dos semanas más, hasta llegar a 14, el periodo de recuperación de las madres al dar a luz.

En los últimos años ha ido en crecimiento la idea de que a la licencia de materninad se incluyan a los padres, que hasta el momento solo cuentan con tres días al nacimiento de sus hijos, para estar con su esposa y la nueva criatura.

Aumento

En otro orden, el ministro Fadul dijo que ya es tiempo de que en el sector privado se produzca un aumento salarial a favor de los trabajadores.

“De manera particular yo entiendo que los salarios son insostenibles; no es posible que con el proceso de transformación que se ha llevado cabo en el país, los salarios sigan en los niveles que están”, sostuvo José Ramón Fadul.

El ministro recordó que en el último informe del Banco Central, la canasta familiar alcanza los 29,000 pesos mensuales, por lo que los niveles salariales están muy por debajo de ese monto.

Inspectores de trabajo

En otro orden, el ministro de Trabajo reiteró que fruto del desmonte del IDSS los inspectores de trabajo actuales no van a existir, por lo que dijo que algunos serán colocados en otros lugares y otros que tengan el tiempo requerido serían pensionados.

Explicó que ahora para ser inspector de trabajo hay que ser abogado y que además los cupos están llenos, al tiempo que adelantó que son casi 200 inspectores y que se está en el proceso del desmonte.