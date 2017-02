Economista niega exista monopolio en la cerveza

Santo Domingo

En el país no hay monopolio con la comercialización de la cerveza sino, por el contrario, un estado de libre competencia en que la preferencia de los dominicanos se ha decantado tradicionalmente por un producto frente a otros que tienen libre mercado.

Las consideraciones son del economista Ernesto Selman, vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) quien dijo que lo que se podría hablar, en última instancia en el país es de un fuerte posicionamiento, que podría considerarse abusivo pero que es la preferencia del consumidor lo que inclina la balanza en favor de una determinada marca.

“En la República Dominicana hemos visto que la preferencia de los consumidores ha sido tradicionalmente por la cerveza Presidente, y esto ha sido una preferencia muy clara que, repito, tradicionalmente se ha dado”, dijo Selman al ser entrevistado por Alicia Ortega en SIN.

El tema surge debido a la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia) de abrir un debate en torno a denuncias de alegadas prácticas monopólicas que estarían operando en el mercado de las cervezas en el país.

Selman indicó “que hay o si no hay monopolio tiene que ver con que si hay posibilidad de entrar a un mercado o si no hay posibilidad de hacerlo y la realidad es de que en la República Dominicana hay posibilidad de entrar en el mercado de las cervezas y hay distintos suplidores, que no solo producen sino que se están exportando muchos tipos de cervezas”.

Sobre el concepto de monopolio, el economista añade que “la prohibición de la entrada a un mercado viene por las políticas públicas, por una ley o por un decreto, por lo que los monopolios solamente se sostienen si hay una medida de política publica o algún tipo de medida gubernamental que pueda restringir la entrada a un mercado, y ese no es el cado de la entrada de las cervezas en la República Dominicana, por lo que definitivamente no creo que podemos hablar de un monopolio en el mercado cervecero en el país”.

Al preguntársele sobre en qué se basan los argumentos para decir que hay monopolio en la distribución de cervezas en el país, el vicepresidente del CREES respondió que “hay varios argumentos que indicarían algún tipo de posición en el mercado, en la medida en que una empresa podría estar forzando a diferentes suplidores a eliminar a unas ciertas marcas dentro de su oferta de productos, pero al final, el argumento que nosotros tenemos es que si en última instancia se están aceptando ciertos acuerdos, es porque los que venden el producto están claros de que el consumidor es el que está demandando ese tipo de producto”.

Selman concluyó sus juicios al respecto indicando “si hay un tema claro que es que el abuso de posición en el mercado podría estar revisándose en algunas partidas, principalmente cuando vemos ofertas cruzadas, pero en última instancia, de nuevo, si es el consumidor el que está prefiriendo ciertas marcas, ciertos productos, no podemos argumentar de que hay monopolio porque en ultima instancia sería la preferencia de los consumidores y para eso es que están funcionando diferentes ofertantes en el mercado, y no solamente de las cervezas”.