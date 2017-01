Rafael Correa: El libre comercio no es la fórmula mágica para el desarrollo

Viviano de León

Punta Cana

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no cree que el libre comercio sea la fórmula mágica para llegar al desarrollo, como planteara el presidente dominicano Danilo Medina en su discurso en la V Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

“Si eso fuera cierto, México ya estaría desarrollado”, advierte Correa.

La coincidencia entre Correa y Danilo, los dos presidentes más populares de la Latinoamérica según encuestas regionales, llega en la defensa de inversión en ciencia, tecnología y educación, y en que “la región debe unirse para enfrentar la muy primitiva política de Donald Trump”.

“ No estoy muy de acuerdo con el presidente Danilo Medina respecto a que el libre comercio es la fórmula mágica para el desarrollo. ”

Rafael Correa. Presidente de Ecuador.

“Ya yo lo había advertido, que la globalización neoliberal duraría lo que duren los beneficios para los Estados Unidos”, dice el presidente ecuatoriano en una entrevista con LISTÍN DIARIO, concedida en su reciente participación en la cumbre de la Celac.

A continuación la entrevista con el presidente ecuatoriano.

¿Cómo valora su gestión de gobierno y cuál es el balance de la economía de Ecuador?

Estos 10 años que hemos gobernado constituye la década ganada para Ecuador, es un país totalmente distinto al que recibimos en el 2007. En materia de infraestructuras encontramos la peor realidad de nuestra historia y hoy en día tenemos la mejor realidad de toda América Latina. Estamos entre los tres países de la región con menor tasa de homicidios, presentamos índices altos de reducción de pobreza y desigualdad con la tasa de desempleo más baja de la región, de un 5%. El próximo mes de mayo yo entregaré la presidencia de la República con una economía en crecimiento y una tasa estabilizada.

¿Qué provocó la baja en la economía de Ecuador en el 2016?

El problema es que al bajar un impuesto hay que estar muy atento, porque los empresarios no bajan los impuestos, y lo que hacen es aumentar la tasa de ganancia. El problema fue fruto de un terremoto muy grave, en abril del año pasado; eso produjo pérdidas por más de US$100,000,000, 3% del PIB y redujo la tasa de crecimiento económico en más de 0.7%. Entonces teníamos que reconstruir porque decenas de miles perdieron, y fruto de un análisis se decidió aumentar el ITBIS del 12% al 14% por un año, plazo que se cumple en junio de este año.

La oposición le acusa de que dejará una deuda que equivale al 35% del PIB, casi el tope de lo que le permite la oposición que es de un 40%, ¿a qué se debe esa deuda?

La oposición de mi país para atemorizar a la gente siempre toma el peor de los montos, técnicamente para comparar deuda pública se sigue siempre el manual del Fondo Monetario y es deuda del Estado con respecto al sector privado y el sector externo, no al interior del Estado, ese coeficiente anda por un 26 o 27%. Esa es una burla de la oposición, no hay seriedad ni honestidad en eso.

¿Cuál es su opinión acerca de los que afirma la CEPAL en el sentido de que la evasión fiscal en América Latina cada año asciendes a unos 340 millones de dólares?

Esa es una brutalidad, porque eso es más de tres veces el PIB en el Ecuador, yo sí le puedo decir que en Ecuador ha bajado drásticamente la evasión, nosotros triplicamos la recaudación de impuestos, pero no por el aumento de los impuestos, el 92% de esa cifra es por eficiencia, por mejor recaudación y por evitar la evasión. Pero esas cifras son escandalosas, inmorales, no debería permitirnos dormir a los mandatarios de la región una cifra así de evasión.

¿A qué se debe su propuesta de la firma de un pacto para evitar que el presidente y funcionarios depositen dinero en paraísos fiscales?

Ahí es que se determina quién es quién. Los paraísos fiscales son una fuente de evasión y de corrupción; en los casos de corrupción que hemos detectado en los últimos meses han sido filtraciones o denuncias de la acción del propio implicado, del propio corruptor, en este caso, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, sino no se hubiera podido descubrir; cómo usted descubre una coima depositada en una cuenta secreta de un paraíso secreto.

Entonces una forma de evitar eso es prohibiendo tajantemente a los servidores públicos y dignatarios tener cuentas en esos paraísos fiscales, pero la oposición dice no, por qué será, porque tienen conflictos de intereses, pero los que nada debemos nada tememos.

¿Cómo valora el discurso del presidente Danilo Medina durante la V Cumbre de la CELAC? Comparto el discurso del presidente respecto a ciencia, tecnología y educación, totalmente de acuerdo en que la región unida debe enfrentar la muy primitiva política de Donald Trump. Ya yo lo había advertido, que la globalización neoliberal duraría lo que duren los beneficios para los Estados Unidos. No estoy muy de acuerdo con el discurso del presidente Danilo Medina respecto a que el libre comercio es la fórmula mágica para llegar al desarrollo, porque si eso fuera cierto, México ya estaría desarrollado.

¿Durante sus gestiones, ha tenido el apoyo pleno de sus funcionarios o se ha encontrado con actos de corrupción?

En un gobierno hay miles de funcionarios y yo puedo decir que la mayoría de los casos hemos tenido gente extremadamente patriotas, capaces, honestas y extremadamente sacrificadas, pero obviamente que nos hemos equivocado en algunos nombramientos y hemos sufrido algunas traiciones de corruptos, pero cuando se ha descubierto le hemos aplicado todo el rigor de la ley.

¿Cuál es su opinión sobre el caso de la empresa Odebrecht?

Este es un problema que atenta contra la buena fe de todo un pueblo, contra la democracia, contra la transparencia. Pero cuidado, también se quieren manipular las cosas. Primero: darle credibilidad a corruptos. Nosotros sacamos a Odebrecht del país en el 2008 y le hicimos pagar hasta el último centavo de una construcción mal hecha: el vicepresidente sacó de su oficina a Marcelo Odrebrecht. Pero segundo, también esto se quiere politizar para decir que solo el Estado y el sector público es corrupto: no, así no.

Odebrecht es privado y es corrupto y corruptores privados, entonces la corrupción es por falta de principios, por la adoración al dinero, no es solo por falta de controles, y esto se combate solamente con educación, con prosperidad y con sanciones extremadamente fuertes, con tolerancia cero en estos casos de corrupción. Porque muchas veces la gente cofunde la responsabilidad política con culpabilidad.

Cuando soy culpable tengo que ser sancionado, cuando soy responsable tengo que presentar soluciones.

Ese es un problema que está en el sector público, pero también en el sector privado, entonces debemos tratar seriamente esta pandemia, que solo se combate de la forma que he planteado.

En nuestro país el que dice que ha sobornado cae preso, porque hay un corrupto y un corruptor, ambos son culpables.

¿Cuál es su apreciación sobre la figura de la reelección presidencial?

Yo creo en la reelección, en la democracia sin límites, es el pueblo el que decide. Ahora, surgen voces en el sentido de que la alternabilidad del poder es la base de la democracia, ahí está el ejemplo de Ángela Merkel, pero así es el doble discurso: ella lleva 12 años en la presidencia de Alemania y ahora se lanza por otro período adicional de 4 años, estaría 16 años en caso de que ganara, pero ahí sí es democracia madura. Pero cuando Evo Morales quiere hacer lo mismo resulta que es populismo y se trata de caudillismo, no de liderazgo, ¡ya basta! Si hay un líder que ha tenido éxito, con la escasez de gobiernos adecuados que hemos tenido en los últimos años en América Latina, es un absurdo prescindir de estos gobiernos tan exitosos, como es el caso boliviano.

¿Considera usted que la reelección es buena en un país subdesarrollado, donde para reelegirse los presidentes pueden utilizar los recursos del Estado?

Lo que pasa es que los mediocres no saben qué decir; antes, el peor pecado en Ecuador y en América Latina era ser candidato gobiernista.

Nosotros regresamos 79-80 a la democracia, de ahí ningún gobierno repitió secuencialmente el poder, todos eran arrasados por el desgaste de los cuatro años del poder, ahora que es un gobierno exitoso, entonces resulta que es tener una ventaja ser candidato del gobierno. ¡Mentira! Y el alegato de que se utilizan los recursos del Estado también es mentira.

¿A qué atribuye usted los éxitos en su gobierno?

Somos gente muy honesta, no toleramos la corrupción, que es diferente a decir que podemos garantizar que no haya casos de corrupción, nadie puede garantizar eso, es un absurdo, nadie lo puede hacer. No toleramos la corrupción y en el mismo momento que se presenta un caso de corrupción le aplicamos todo el rigor de la ley.

Hemos sido bastante eficientes, sabíamos lo que teníamos que hacer, pero sobre todo ha sido un gobierno en función de las grandes mayorías, no en función de los grupos de poder.

Despuués de 10 años en el poder, ¿qué papel juega usted en las próximas elecciones del 19 de febrero?

Ese proceso lo analizamos hace unos años con todo nuestro equipo, si hubiese sido necesario yo me hubiese presentado a las elecciones, porque uno tiene una responsabilidad, la responsabilidad es que continúe este proceso histórico de cambios, pero hace unos años, luego de analizar, dijimos hay legado, hay convicción y hay cuadros, hay candidatos que pueden continuar los cambios, por lo que no era necesario que me presentara, entonces nos echamos a un lado, porque uno no busca el poder, sino el servicio.

¿Cuál ha sido la mayor virtud de sus ejecutorias en estos 10 años?

El haber recuperado la autoestima.

Yo llegué al poder y encontré un país desmoralizado, inmovilizado, sin fe en él mismo; teníamos una crisis en el 1999 que destrozó nuestra sociedad, dos millones de migrantes en dos años, familias destrozadas, nueva clase de fenómenos sociales como el suicidio infantil, se nos suicidaban niños de 12 y 13 años porque sus padres estaban los dos en España y tenían que vivir donde tíos y vecinos. Hoy tenemos un país distinto, orgulloso de lo que hemos logrado juntos y no permitiremos que nadie tronche nuestro sueño.

Lo he escuchado hablar de que no se debe permitir la “ongeisación” de las sociedades, ¿qué significa ese término?

Hay una tendencia del mundo actual de tener tabaco sin nicótina, tener café sin cafeína, tener cervezas sin alcohol y tener política sin políticos. En ecuador hay un candidato que dice quiero ir al gobierno para que los políticos no hagan las políticas públicas. Entonces las ONG lo que persiguen es hacer la política desde la sociedad civil, tecnocracia y burocracia internacional, y eso es mortal para una democracia, porque si usted fracasa en su política como político vienen las próximas elecciones, pero si vienen todas estas ONG, que ya perdieron su visión, partidos políticos disfrazados de ONG financiados por la derecha de Estados Unidos que constituyen un desastre total. No hay nada más peligroso que política sin político y actores políticos sin responsabilidad política.

En ecuador todos los grupos que pierden las elecciones y que nunca van a elecciones hacen su ONG y ya son de la sociedad civil.

El Estado es la representación institucional de una sociedad y a mí me molesta mucho cuando yo escucho “los representantes de la sociedad civil” y uno qué es, representante de los marcianos entonces.

Drogas

Nuevas estrategias Nosotros consideramos que los países deben implementar nuevas estrategias para enfrentar el problema de narcotráfico, porque antes el pago era en dinero ahora es en especie y eso ha incrementado el microtráfico.