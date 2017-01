Ejecutiva del Listín hará ponencia en PR

Santo Domingo

La administradora general del Listín Diario, Gema Hidalgo, participará como conferencista invitada en el evento más relevante del Caribe para mujeres de negocio de alto perfil profesional, el 4to Women Who Lead Summit: Reshaping The Future, a celebrarse el primero de febrero de este año 2017 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

El congreso está enfocado en brindar una experiencia a las participantes y profundizar en tres pilares cruciales para crecer: Descubrir estrategias aplicables al momento, construir relaciones con personas de negocio de alto perfil y ascender sus resultados financieros.

“Desde su inicio, el programa se ha destacado por traer exclusivamente conferenciantes internacionales y ‘master classes’ con estrategias y mejores prácticas de negocio a nivel global. El evento se enfoca 100% en las necesidades de conocimiento de ejecutivas -mujeres y hombres- en puestos de liderazgo que desean alcanzar su próxima cúpula profesional o financiera”, destacó su creadora y empresaria puertorriqueña Frances Ríos.

“El año pasado el Women Who Lead Summitô se enfocó en brindar estrategias para cambiar las reglas del juego en los negocios y contó con la participación de la exitosa empresaria dominicana, Ligia Bonetti, CEO del Grupo SID.

Para su cuarta edición, las conferenciantes se enfocarán en compartir tácticas globales de gestión de talento, tecnología de avanzada para elevar productividad, así como estrategias para redirigir sus carreras y negocios”, abundó la pionera de la inclusión de la mujer en América Latina.

Además de Gema Hidalgo, entre los conferencistas invitados se encuentran: Julie Hamilton, Estados Unidos, Chief Customer and Commercial Leadership Officer de The Coca-Cola Company; Helene Rutledge, Estados Unidos, Principal Oficial de Innvovación de New Avon LLC; Sally Hogshead, conferenciante del National Speakers Association Fascinate, New York Times Best Seller; Doctor Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto Rico; Cynthia Hudson, Estados Unidos, Gerente General de CNN Español; Graciela Eleta, Puerto Rico, Principal Oficial Ejecutiva de GFR Media y Olivia Jaras, Estados Unidos, “The Salary Coach”, entre otras.