Retos empresariales del 2017

Lenin Pacheco F.

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

Acabamos de iniciar este año 2017, con todo un movimiento activo en el ambiente social, económico y político; sentando las bases para cambios que de forma externa van a impactar sin duda nuestro entorno empresarial y la dinámica interna de nuestras empresas. Habiendo cerrado a todo vapor con una decena de clientes y unos cuantos emprendedores super motivados de construir sus sueños, nos atrevemos a presentar los 10 principales retos que debemos tener en lo adelante en este año de situaciones.

ANALÍZATE Y OBSERVA Todos los días debemos hacer una parada técnica para recargar energías, analizar nuestras habilidades y planificar las actividades importantes del negocio. Un gran emprendedor o empresario debe hacer espacio para observar el comportamiento de su gente, sus clientes distribuidores y sus consumidores finales. Definitivamente no somos los mismos que en el 2016. Tú necesitas saber en qué han cambiado los comportamientos de la gente para darle una respuesta más efectiva.

ESCUCHA Escucha a tu gente y a tus clientes. Tenemos teléfonos, disponemos de redes sociales y espacios físicos para decodificar las expectativas que la gente tiene de nuestras empresas. Esas letras, gestos y palabras son un insumo permanente de crecimiento de todas las áreas de la empresa.

REDISEÑA Y OBSERVA La grandeza de tu empresa o idea de negocios es el diseño de su modelo único de tu negocio. Siempre busca la manera de rediseñar la forma que haces vínculos comerciales y emocionales con tus clientes y tu gente.

DEFINE BIEN LOS NÚMEROS 251 días comerciales tiene este nuevo año. Así como dice el refrán de que cada día tiene su afán, cada día tiene su número y su productividad. Un momento, recordar que los días malos (faltantes, licencias médicas, permisos de salud, imprevistos, etc.) llegan solos y cuando llueve la productividad se reduce.

DEDICA TIEMPO A SOCIOS Gobiernos, proveedores, bancos e intermediarios son nuestros socios obligatorios. Por lo tanto, este nuevo año, es deber conocerlos un poco más y saber bien el impacto (% de incidencia) que ellos generan en tus finanzas, para que tomes mejores decisiones.

DESARROLLA Centralizar funciones ya no funciona. El hombre orquesta no es un ente desarrollador. Empieza por desarrollar tus habilidades y limitaciones, aporta a tu gente, no solo en la dirección sino también en los momentos de calidad que te permitirán ver crecer a tu gente.

SÉ VELOZ Ahora mismo, la velocidad en el análisis y la ejecución de tus decisiones es fundamental para tener resultados extraordinarios. Ser veloz tiene su componente de inteligencia emocional, por lo tanto, es valioso saber cuándo detenerte o subir la velocidad. El tiempo es un recurso invaluable, así como nuestro principal competidor.

PREPÁRATE PARA LA CRISIS Este año, tendremos tres actividades marcadas que combinadas afectarán tus negocios: tasa del dólar cerca del RD$48.75 x 1, falta de liquidez en el mercado, aumento de salario y reforma tributaria directa (visible que va al congreso) e indirecta (invisible que se aplican de forma inmediata). Agréguele que transformar a la gente con la que trabaja será una gran tarea. Para hacer frente a todo esto, tenga a manos un pronóstico de ventas sensato, ajuste su flujo de caja, utilice a Infotep o cualquier otro proveedor de capacitación y maneje su tema impositivo de forma proactiva.

USE SU PAPELERA DE RECICLAJE Siempre tenemos cosas que dejar atrás, para mejorar el desempeño. Identifique dentro de su estilo de vida gerencial y la personalidad de su empresa esos hábitos poco saludable y productivo (consumos innecesarios, reuniones poco efectivas, etc.) para que evite su uso. Motive a sus colaboradores a que hagan lo mismo.

SEA EQUILIBRADO Todos estos retos en ciertos momentos afectarán la proporción de alguna dimensión de tu vida, por lo que es saludable que no pierdas de vista que colocar las fichas de la vida de forma correcta es lo que te hará feliz en cualquier cosa que hagas.

Expectativas

Espero que estos retos descritos de forma general, puedan servir para hacer una parada estratégica, para que puedas reformular que cosas pueden ser ajustadas en nuestro actuar empresarial. Por último y no menos importante, la decisión de ser empresario es una decisión social, que atrae consigo una responsabilidad permanente con la sociedad y el medio ambiente. Nunca dejes de sumar en lo que haces, pienses o sientas durante este año.