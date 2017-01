Visita sorpresa de la esperanza

Manuel de Jesús Amézquita

Santo Domingo

Son muchas y abundantes las opiniones sobre las visitas sorpresas que realiza el presidente a diversas comunidades del país, unas opiniones a favor, la mayoría y también algunas opiniones en contra, esta se deben principalmente a algunas personas que no conocen la realidad del campo, o simples motivaciones políticas.

Estas visitas ahora ampliadas a otros sectores de la economía, quisiéramos fuera una política nacional de desarrollo, pero debido al manejo de recursos escasos no la vemos viable por el momento, pero como hombre de campo apreciamos y reconocemos el esfuerzo del primer mandatario, ya que estas visitas llevan liberación económica y esperanza, la esperanza es la primera economía de la supervivencia,

Estas visitas han venido a corregir en parte el olvido y la injusticia que gravitaba sobre nuestros campesinos sin recursos, y sin la posibilidad de ser sujetos de crédito, es el esfuerzo más serio para llevar la justicia social a nuestra población más necesitada del campo dominicano, estas visitas han venido a modificar la estructura económica y social de una gran parte de nuestros hombres del campo, cuyas condiciones de precariedad y falta de ser tomados en cuenta lo tenían sepultado en el cementerio de la pobreza y hoy exhiben un cambio y una promoción económica verdaderamente efectiva.

Estas visitas han introducido nuevas técnicas que han desalojado del campo dominicano hábitos negativos y rutinas tradicionales de producción, elevando el nivel técnico y sintiéndose el valor agregado en los bolsillos de los beneficiarios.

Las visitas me acuerdan una frase usada por el presidente Balaguer, ya que con las mismas estamos construyendo una patria justa para todos, pero lo más importante de las visitas es que van dirigidas a la parte asociativa y no a nadie en particular, ni a políticos oportunistas, sino a estructuras con una amplia base social que generan actividades productivas, contribuyendo al desarrollo económico y social de su entorno, ojalá todas terminen cooperativizadas y se conviertan en estructuras económicas para su propia sustentación y durabilidad en el tiempo, y no olvidar el seguimiento continuo para que no desfallezcan en el camino y se conviertan en entelequias y frustraciones que nadie pueda levantar de nuevo.