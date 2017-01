Seguirán intervención de las áreas protegidas

Sergio Cid

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo

La recuperación de la zona de Valle Nuevo, y por ende el desalojo de quienes allí habitan, es impostergable, según afirmó ayer el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito.

Según el funcionario, dentro de las prioridades que tiene el Ministerio de Medio Ambiente está la de recuperar las áreas protegidas del país, por lo que indicó que luego de concluir el proceso con Valle Nuevo, el próximo mes iniciarán en Bahoruco y Los Haitises.

“Luego de Valle Nuevo esperamos el próximo mes trabajar con la misma estrategia con el tema de Bahoruco y Los Haitises”, informó.

Durante el desayuno realizado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), Domínguez Brito explicó que Valle Nuevo se ha ido erosionando poco a poco, donde un 15% y un 20% de su superficie se ve afectada de una manera u otra.

El ministro manifestó que de continuar con el deterioro de la zona, esto podría representar un serio problema para casi 7 millones de personas en el país.

“Hay que actuar, es impostergable y no podemos seguir evadiendo los problemas”, puntualizó.

Destacó que la zona de Valle Nuevo tiene que volver a ser un Área Protegida con “una naturaleza sana y que pueda seguir siendo la madre de las aguas”.

Asimismo, expresó que en esa área existen ejes fundamentales que hay que tomar en cuenta:

1- Los campesinos

Que tienen entre 40 y 50 viviendas a los que el ministerio les está pidiendo que se incorporen al parque.

“Estamos pidiendo a los que viven ahí en Siberia y Castillo que sean guardaparques, que trabajen en los viveros y que todos ellos puedan venir con nosotros”, sostuvo.

2- Los productores

Domínguez Brito señaló que hay 409 productores, de los cuales la mayoría están en terrenos que no están titulados a nombre de ellos.

Dijo que algunos de esos productores han sacado mucho beneficio, otros que tienen muchas dificultades e incluso con deudas que están entre RD$10 millones y RD$40 millones.

“Son con quienes queremos diálogo, pero nunca condicionado a que sigan cultivando dentro del Área Protegida”, subrayó.

3- Propietarios

El tercer grupo que mencionó el ministro es el de los “grandes propietarios” donde la mayoría de ellos son herederos y quienes han planteado la necesidad de que les paguen, pero que de acuerdo a las declaraciones del funcionario, desde el 1962 esa es un área cuidada.

“Eso no está en agenda, el derecho de propiedad no es absoluto y además no hay ninguna expropiación ni una declaratoria de utilidad pública”, afirmó.

El 29 de enero es cuando vence el plazo dado por el Minis≠terio de Medio Ambiente para que los productores establecidos en Valle Nuevo terminen la cosecha, re≠tiren los cultivos en desarrollo y desmantelen las infraestructuras y equipos que utilizan en la pro≠ducción agrícola y pecuaria en esa zona.

(+) FIRMAN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) realizó un desayuno-conversatorio con el Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, donde se firmó un acuerdo interinstitucional en pro de la conservación de los recursos naturales, del desarrollo sostenible y la coordinación de políticas conjuntas que mejoren la gestión ambiental en el sector empresarial.

El convenio, firmado por el presidente de Ecored, Rafael Izquierdo y el ministro Domínguez Brito, establece desarrollar las herramientas legales que permitan otorgar incentivos a las empresas que operen bajo las normas ISO 14001 o que implanten cualquier otro sistema de protección y garantía ambiental.