Tips para tratar con un Donald Trump

Jonathan D’Oleo Puig

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

1. Para empezar, habla su propio idioma: el de los negocios. A medida que lo haces mantente al margen de la crueldad que define su identidad. En cambio, sé dulce como la miel y no amargo como la hiel. Así es, deja destilar tu miel dejándole saber, tácitamente, con una sonrisa a flor de piel que tienes un aguijón listo para entrar en acción. Esto para defender los intereses de ambos como socios.

2. Aborda la experiencia de negociar como un proceso y no como un mero evento. Cuando se trata de grandes proyectos la negociación no es una simple transacción. Conlleva librar una serie de batallas. Unas las perderás. Otras las ganarás. Al final, la guerra la ganarán los que se aferran a aquello que el dinero no puede comprar y la muerte no se puede llevar.

3. Segmenta la negociación de modo que no sea una cuestión de todo o nada. Considera que las partes individuales que conforman el todo tienen diferentes utilidades. Dicho esto, dale prioridad a las primeras tajadas.

4. Trágate tu orgullo, pero defiende lo que es tuyo. En otras palabras, sé flexible como el bambú y fuerte como el acero. Flexible en cuanto al orden de los factores, pero exigente en torno a la calidad e idoneidad del resultado final.

5. Comunica lo que conoces con grado de experticia pues si hablas de lo que desconoces terminarás dando coces contra aguijones, recibiendo los Trumpones del tutumpote que no coge cortes ni rebotes.

6. Sé proactivo, no reactivo. No respondas a las provocaciones que son, en esencia, meras distracciones diseñadas parar drenar tus fuerzas y debilitar tu estrategia. Por ende, en tu corazón y mente, silencia el ruido y enfócate en la señal. Condúcete en función del fin de la negociación que es producir un resultado ganar-ganar con la esperanza de en el futuro volver a negociar.

7. Presenta tu posición mancomunadamente, no individualmente. Cuando te desbandas de la manada es cuando el león ataca. Por lo tanto, mantente conectado al cuerpo que te permite especializarte en el desempeño de tu mejor función. Pues es trabajando en sintonía con el conjunto de órganos que los riñones pueden jugar su rol en óptima condición.

8. Pelea frontalmente solo las batallas que puedas ganar. Las demás abórdalas periféricamente, avanzando tu causa como aquel que hace una venta cruzada. En ese espíritu, elige tus escenarios no operando abiertamente en medios donde el más fuerte se sienta compelido a demostrar el poder de su fuerza para que otros le teman y le rindan deferencia.

9. Define tu margen de negociación con suficiente antelación dentro del marco de lo razonable. Hazlo considerando no solo el costo del bien, sino también el valor que el mismo representa.

10. Sé implacable en el arte y ciencia de ser amable y al final saldrás triunfante de tu pelea con el gigante. Acuérdate que ser amable no implica ser cobarde. Tampoco significa adular para las orejas endulzar y al corazón engatusar. Ser amable es realmente responder a las necesidades, capacidades y aspiraciones de las partes con una buena actitud.

11. Pues así como el hambre nubla la capacidad de pensar, la precariedad material, creativa e intelectual compromete la capacidad de negociar.